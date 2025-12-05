Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025 | 14:01

Մինչ հայաստանյան հանրությունը կենտրոնացել է եկեղեցի-պետություն և իշխանություն-կաթողիկոս օրեցօր սրվող հարաբերությունների վրա, որն ինքնըստինքյան հասկանալի է, այլ կերպ չէր էլ կարող լինել՝ իրականում աշխարհակարգի նոր կառուցվածքը որոշվում է ուժեղագույն կենտրոնների հարաբերությունների նոր վերադասավորումներով: Երբ դա ավարտվի, կավարտվի նաև միջազգային նոր համակարգի ձևավորումը, և նոր ազդեցության ու շահերի գոտիներում գտնվող փոքր պետությունները, կամա թե ակամա, ստիպված են լինելու ընդունել նաև նոր կանոնները: Աքսիոմատիկ ճշմարտություն է նաև այն, որ նոր աշխարհակարգի տրամաբանությանը համապատասխան վերակառուցվելու են նաև ներքաղաքական ինստիտուտները: Այսինքն, հայտնվելով իքս ուժային կենտրոնի ազդեցության և շահերի գոտում, դու չես կարող ունենալ նրան քննադատող և մերժող քաղաքական դիրքորոշմամբ իշխանություն: Այդպիսի իրավիճակը ինքնըստինքյան նվազագույնի է հասցնում նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտային դիվերսիֆիկացիան:

Այս առումով հիմա համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում Դելին է, որտեղ պաշտոնական այցով գտնվում է ՌԴ նախագահը: Հնդկաստանը միջուկային տերություն է, բնակչության թվով թիվ մեկ երկիրն է, տնտեսական պոտենցիալով գերազանցում է մեծ պետություններից շատերին: Նա առաջատար դերակատարում ունի Հարավային Ասիայում, Չինաստանի հետ միասին նրա դիրքորոշումներից են կախված նաև ՌԴ-Արևմուտք առճակատման և ուկրաինական պատերազմի ավարտի արդյունքները: Ուշադրության է արժանի այն, որ Հնդկաստանը և Ռուսաստանը պարբերաբար կարծիքներ են փոխանակում Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ: Այս մասին հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին Նյու Դելիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իհարկե, շատ կարևոր է պատժամիջոցներին չմիանալը և նավթի գնումների հարցը, այլապես Պուտինը չէր գնա Հնդկաստան:

Գարիկ Քեռյան

