Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Մեր գլխավոր խնդիրը մնում է նույնը՝ կանխել Հայաստանի ամբողջական թուրքացումը

Մեր գլխավոր խնդիրը մնում է նույնը՝ կանխել Հայաստանի ամբողջական թուրքացումը

Մեր գլխավոր խնդիրը մնում է նույնը՝ կանխել Հայաստանի ամբողջական թուրքացումը
05.12.2025 | 14:13

Անհեթեթ մեղադրանքներով բարձրաստիճան եկեղեցականների ձերբակալություններն ուղղված են ոչ միայն Հայոց Եկեղեցու դեմ։ Դրանք միաժամանակ ունեն համակարգային նպատակ՝ պետական ապարատին հոգեբանորեն վարժեցնել և նախապատրաստել հաջորդ, ավելի վտանգավոր փուլին՝ զանգվածային բռնաճնշումների իրականացմանը։

1937 թ. ԽՍՀՄ-ում զարգացումն ընթանում էր ճիշտ նույն տրամաբանությամբ․ նախ ձերբակալվեցին առավել տեսանելի ու բարձր հեղինակությամբ անհատներ՝ ռազմական, գիտական, մշակութային և հոգևոր ոլորտների ղեկավարները։ Կազմակերպվեցին շինծու՝ «հանրությանը դասեր տվող» ցուցադրական դատավարություններ, ինչի արդյունքում հասարակությունն աստիճանաբար դարձավ ավելի ենթարկվող, իսկ պետական ապարատը՝ ավելի դաժան ու կատաղի։ Եվ միայն դրանից հետո պետական մեքենան անցավ լայնածավալ՝ հարյուր հազարավոր մարդկանց ճակատագրերը կործանած զանգվածային բռնաճնշումների։

Այսօր Հայաստանում կիրառվող մեխանիզմի ձեռագիրը նույնն է․ նախօրոք անջատում են ազդեցիկ և ինքնուրույն մտածող շերտերը՝ փորձելով լռեցնել երկրի թուրքացման ընթացքին դեմ կանգնող հայրենասիրական դիրքորոշում ունեցող ուժերին և անհատներին։Թիրախում են հատկապես նրանք, ովքեր բարձրաձայնում են Հայաստանի անվտանգությանն ու բուն գոյությանը սպառնող իրական վտանգների մասին և չեն համաձայնում ներկա կործանարար քաղաքական ուղեգծի հետ։

Բայց կա մի կարևոր տարբերություն․ Հայաստանի Հանրապետությունը ԽՍՀՄ-ը չէ։ Այն չունի ո՛չ Սիբիր, ո՛չ ստալինյան տիպի համակենտրոնացման ճամբարներ, ո՛չ էլ նման բռնատիրություն հաստատելու համար բավարար ռեսուրսներ ու հասարակական հիմք։ Այդ իսկ պատճառով այս խայտառակությունն ունենալու է իր անխուսափելի վախճանը՝ ոչ շատ ուշ ապագայում։

Մեր գլխավոր խնդիրը մնում է նույնը՝ կանխել Հայաստանի ամբողջական թուրքացումը և վերականգնել ազգային ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը։ Մնացած ամեն ինչ, այդ թվում՝ գործող իշխանությունների մոգոնած մեղադրանքներն ու իրականացվող հետապնդումները, ինքնին կհայտնվեն պատմության աղբանոցում։

Արմեն Այվազյան

Դիտվել է՝ 194

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Թող մնա տոներից հետո»
«Թող մնա տոներից հետո»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.