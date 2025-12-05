Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նիկոլականություն կամ սոցիումի վերածումը մանկուրտների
05.12.2025 | 14:35

«Փողին մուննաթ», «փողը մութ տեղը լույս է տալիս» գոյաբանական աքսիոմներով առաջնորդվող հանրույթի մի ՝ հավանաբար բավական մեծ շրջանակի մոտ «նիկոլականությունը», «ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում», «նախկինները ինչ էին, որ սրանց եք անուն կպցնում», «սաղ Քոչարյանն ա մեղավոր» և այլ թեզեր կրողների վարքը շատ պարզ օրինաչափությամբ է բացատրվում:

Դրանց մի մասը հիմնականում պետական «լափամանին», տենդերներին, արտոնյալ բիզնես ինչ-որ ծրագրերին հասանելիություն չունեցող շրջանակ է, որ հիմա ստացել է հնարավորություն ու ամեն հիմնավորում կգտնեն, կքարոզեն, կտիրաժավորեն, կմանիպուլացնեն ամեն բան՝ միայն թե չզրկվեն փողի աղբյուրից:

Նիկոլականությունը սոցիալ-կենցաղային գիտակցության ձև է, որտեղ նյութականը բացարձակ դոմինանտ է հոգևորի, ինքնության, տեսակային առանձնահատկությունների նկատմամբ, ուր կոմպրոմիսը ճկունության, կոտրվելու, հանձնելու, հանձնվելու «ռացիոնալ» կամքն է, ուր ձևը հիմնականում բովանդակություն է, ուր անասնականը ներկայացվում է որպես սոցիալական, ուր պատիվն ու արժանապատվությունը վաճառվելու գնի հարց է, ուր արժեքը անընդունելի կատեգորիա է, եթե այն փողով չափելի չէ:

Նիկոլականությունը «աղքատությունը մեր ուղեղում է» թեզի հայեցակարգային ու զգայական իմպլեմենտացիան է, որ պայմանավորում է սոցիումի վերածմանը անասնական հոտի, մանկուրտների:

Ալեն Ղևոնդյան

