05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
«Թող մնա տոներից հետո»

05.12.2025 | 17:11

Նկատե՞լ եք, թե դեկտեմբերին ամենատարածված արտահայտությունը որն է: Այս օրերին մոտեցեք որևէ մեկին, փորձեք գործնական խոսակցություն սկսել կամ պարզապես պայմանավորվել հանդիպման համար, և նա ձեզ անմիջապես կասի. «Թող մնա տոներից հետո»: Թե ինչ կապ ունեն հեռանկարում գծագրվող տոները քո առաջարկի հետ, դա արդեն որևէ նշանակություն չունի: Մարդը գերզբաղված է, պիտի տարի փակի, գուցե նաև դարաշրջան է փակելու: Իսկ սեփական անձի կարևորման բարդույթի կուժն ու կուլան էլ ու՞մ գլխին կոտրի, եթե ոչ՝ դեկտեմբերի: Եվ քանի որ դու այդ մասին գիտես, և քանի որ նա էլ այդ մասին գիտի, հրաժեշտ տվեք այդ տառապյալին բարի ժպիտով՝ ոչ դեկտեմբերին, ոչ էլ տոներից հետո նրան չհանդիպելու հաստատ որոշմամբ:

Հովիկ Չարխչյան

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
