Նկատե՞լ եք, թե դեկտեմբերին ամենատարածված արտահայտությունը որն է: Այս օրերին մոտեցեք որևէ մեկին, փորձեք գործնական խոսակցություն սկսել կամ պարզապես պայմանավորվել հանդիպման համար, և նա ձեզ անմիջապես կասի. «Թող մնա տոներից հետո»: Թե ինչ կապ ունեն հեռանկարում գծագրվող տոները քո առաջարկի հետ, դա արդեն որևէ նշանակություն չունի: Մարդը գերզբաղված է, պիտի տարի փակի, գուցե նաև դարաշրջան է փակելու: Իսկ սեփական անձի կարևորման բարդույթի կուժն ու կուլան էլ ու՞մ գլխին կոտրի, եթե ոչ՝ դեկտեմբերի: Եվ քանի որ դու այդ մասին գիտես, և քանի որ նա էլ այդ մասին գիտի, հրաժեշտ տվեք այդ տառապյալին բարի ժպիտով՝ ոչ դեկտեմբերին, ոչ էլ տոներից հետո նրան չհանդիպելու հաստատ որոշմամբ:
Հովիկ Չարխչյան