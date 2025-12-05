Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
05.12.2025 | 18:17

Որ ընկերախմբիս առնվազն մեկ-երրորդը նիկոլավարակի բացիլակիր է, գիտեի վաղուց: Երկուսուկես տարի համբերությամբ հետևում էի վարակվածության տարբեր դրսևորումներին և բուն վարակի դինամիկային՝ հուսալով, որ ժամանակն իր բուժիչ ներգործությունը, այնուամենայնիվ, կունենա: Ցավոք: Բացիլն ավելի կենսունակ դուրս եկավ, քան կարծում էի: Ավելին, ոմանց մոտ արձանագրվեց խիստ բացասական դինամիկա, բացիլը ենթարկվեց մուտացիայի, դարձավ ավելի ագրեսիվ՝ լիովին բացառելով բուժման որևէ հեռանկար: Նիկոլավարակը փոխակերպվեց նիկոլախտի, նույնքան վտանգավոր շրջապատի համար, որքան՝ ժանտախտը: Կարիք կա՞ ասելու, որ բոլոր ախտահարվածները մեկուսացվեցին ընկերախմբիցս՝ անկախ նրանից՝ հայտնիության ինչ կշիռ են ձեռք բերել այս տարածքում կամ տարածքից դուրս:

Նպատակ չունեի գրելու այս մասին, բայց քանի որ ընկերախմբից հեռացվածները գրոհի տակ են վերցրել նամականիս և փորձում են հասկանալ, թե որն է իրենց հեռացման պատճառը, ստիպված էի հանդես գալ այս համառոտ, բայց ընդհանրական էպիկրիզով:

Որևէ մեկին առանձին չեմ պատասխանելու: Հուսով եմ՝ այս գրառման տակ էլ մեկնաբանություններ չեն լինի, քանի որ չեմ պատասխանելու նաև դրանց: Եվ ընդհանրապես, առժամանակ բացակայելու եմ այս հարթակից, քանի դեռ առկա է նիկոլավարակով ու նիկոլախտով տառապողների բիոզանգված, իսկ համապատասխան վակցինա դեռ չի հայտնաբերվել:

05.12.2020

Լիլի Մարտոյան

