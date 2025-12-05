Բժշկականն ու չիպսը

Երևանի պետական բժշկական համալսարան/ Yerevan State Medical University-ի ռեկտոր Մուրադյան Արմենը հերթական բացահայտումն է արել: Վերջինս հրապարակավ պնդում է, որ «օրական 2 փաթեթ չիպս ուտելը մեծացնում է կյանքին սպառնացող սրտային խնդիրների առաջացման ռիսկը»: Մեծ հաշվով, հետաքրքիր, նույնիսկ` օգտակար, «բացահայտում է»:
Սակայն, ավելի հետաքրքիր և բազմակի անգամ օգտակար կլիներ, եթե Մուրադյան Արմենը խոսեր իր ղեկավարած ոլորտի թերությունների մասին, որոնց առկայությունը «մեծացնում է կյանքին սպառնացող խնդիրների առաջացման ռիսկը»: Ընդ որում, այդ «ռիսկը» շատ ավելի մեծ է չիպս ուտելու արդյունքում առաջացող ռիսկից:
Օրինակ` գիտի՞ արդյոք Մուրադյան Արմենը, թե ինչ է կատարվում իր կողմից ղեկավարվող «Հերացի» համալսարանական հիվանդանոց/Heratsi Hospital Complex-ի որոշ կլինիկաներում, ինչպես կամ ինչ եղանակով են այնտեղ քաղաքացիներից գումար ստանում, ինչ պայմաններում են բուժվում այդ նույն քաղաքացիները:
Կամ` արդյո՞ք Մուրադյան Արմենը գիտի, որ Բժշկականի շրջանավարտների մեծ մասն, այդպես էլ չգտնելով աշխատանք, հեռանում են Հայրենիքից: Այսինքն, Բժշկականի տրված դիպլոմը վերջիններիս համար «արտագաղթի ուղեգիր է» հանդիսանում: Եվ, եթե գիտի, ապա ինչու՞ է պարբերաբար ավելացնում Բժշկականի ուսանողների քանակը:
Իսկ գիտի՞ Մուրադյան Արմենը, թե Բժշկականի շրջանավարտներից հատկապես ովքեր են աշխատանքի ընդունվում: Օրինակ` 2025 թվականի շրջանավարտներից: Կարծում եմ` գոնե վերջին հարցի պատասխանը Մուրադյան Արմենը գիտի: Չի կարող չիմանալ:
Իսկ ինչ վերաբերում է «չիպս ուտելուն», ապա թող մեր հասարակության ամենամեծ մեղքը չիպս ուտելը լինի:
Հ.Գ. Քիչ է հավանականությունը, որ Մուրադյան Արմենը ոչինչ չգիտի: Այդ դեպքում, կարող եմ «ликбез» անցկացնել: Միգուցե` անվճար:
Կարեն Հեքիմյան