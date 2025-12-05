Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Բժշկականն ու չիպսը

Բժշկականն ու չիպսը

Բժշկականն ու չիպսը
05.12.2025 | 19:34

Երևանի պետական բժշկական համալսարան/ Yerevan State Medical University-ի ռեկտոր Մուրադյան Արմենը հերթական բացահայտումն է արել: Վերջինս հրապարակավ պնդում է, որ «օրական 2 փաթեթ չիպս ուտելը մեծացնում է կյանքին սպառնացող սրտային խնդիրների առաջացման ռիսկը»: Մեծ հաշվով, հետաքրքիր, նույնիսկ` օգտակար, «բացահայտում է»:

Սակայն, ավելի հետաքրքիր և բազմակի անգամ օգտակար կլիներ, եթե Մուրադյան Արմենը խոսեր իր ղեկավարած ոլորտի թերությունների մասին, որոնց առկայությունը «մեծացնում է կյանքին սպառնացող խնդիրների առաջացման ռիսկը»: Ընդ որում, այդ «ռիսկը» շատ ավելի մեծ է չիպս ուտելու արդյունքում առաջացող ռիսկից:

Օրինակ` գիտի՞ արդյոք Մուրադյան Արմենը, թե ինչ է կատարվում իր կողմից ղեկավարվող «Հերացի» համալսարանական հիվանդանոց/Heratsi Hospital Complex-ի որոշ կլինիկաներում, ինչպես կամ ինչ եղանակով են այնտեղ քաղաքացիներից գումար ստանում, ինչ պայմաններում են բուժվում այդ նույն քաղաքացիները:

Կամ` արդյո՞ք Մուրադյան Արմենը գիտի, որ Բժշկականի շրջանավարտների մեծ մասն, այդպես էլ չգտնելով աշխատանք, հեռանում են Հայրենիքից: Այսինքն, Բժշկականի տրված դիպլոմը վերջիններիս համար «արտագաղթի ուղեգիր է» հանդիսանում: Եվ, եթե գիտի, ապա ինչու՞ է պարբերաբար ավելացնում Բժշկականի ուսանողների քանակը:

Իսկ գիտի՞ Մուրադյան Արմենը, թե Բժշկականի շրջանավարտներից հատկապես ովքեր են աշխատանքի ընդունվում: Օրինակ` 2025 թվականի շրջանավարտներից: Կարծում եմ` գոնե վերջին հարցի պատասխանը Մուրադյան Արմենը գիտի: Չի կարող չիմանալ:

Իսկ ինչ վերաբերում է «չիպս ուտելուն», ապա թող մեր հասարակության ամենամեծ մեղքը չիպս ուտելը լինի:

Հ.Գ. Քիչ է հավանականությունը, որ Մուրադյան Արմենը ոչինչ չգիտի: Այդ դեպքում, կարող եմ «ликбез» անցկացնել: Միգուցե` անվճար:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 104

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Թող մնա տոներից հետո»
«Թող մնա տոներից հետո»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.