Փորձություններ ակնկալեք

05.12.2025 | 21:59
- Տեր, մեզ զորություն տուր հաղթելու փորձությունը,
ինչպես Դու արեցիր անապատի մեջ:
-Փորձությունը հաղթահարելու առաջին քայլն այն է, որ տեսնեք ու ճանաչեք նրա փորձություն լինելը: Այլ կերպ ասած` տարանջատեք այն ձեզնից:
Երբեք մի մտածեք, թե փորձությունն արդյունքն է ձեր հոգնածության, հիվանդության կամ աղքատության, կամ բարկության, որպեսզի թուլանալով տեղի չտաք նրան. այլ` ամեն ինչից առաջ պետք է իմանաք, եթե լսել եք Ձայնս. «Երկինքը բացված տեսավ ու Ձայն լսեց». և ճանապարհ եք ելել` կատարելու հոգիները Ինձ բերելու առաքելությունը, պետք է ակնկալեք հզոր հարձակումներ թշնամու կողմից, որ կջանա ամեն գնով վհատության հասցնելով` անգործության մատնել ձեզ և արգելք լինել ձեր առաքինի գործերին: Նման հարձակումները թող ձեզ անակնկալի չբերեն:
ՈՒրեմն երբ մեծ կամ փոքր փորձություններ պատահեն ձեզ, համոզված եղեք, որ դրանք բոլորը ծրագրված են չարի կողմից` հակառակվելու համար Ինձ: Այդ ժամանակ Իմ սիրո զորությամբ դուք պետք է հաղթե՛ք փորձությանը:
