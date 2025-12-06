Իշխանություն պահելը գերադասվեց պետություն պահելու հրամայականին

Այս օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունները լոտո խաղացող ու սերիալ դիտող հասարակություն ստանալու տրամաբանական հետևանքն են: Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ժամանակներում բոլոր միջոցներով իշխանություն պահելը գերադասվեց պետություն պահելուն ու պետականություն կերտելու հրամայականին: Արդյունքում աղետը դարձավ անխուսափելի…
Նիկոլ Փաշինյան երևույթն ու իր հենարանը հենց այդ լոտո խաղալով բախտախնդիր տեսակի վերածված ու սերիալների հերոսների կյանքով ապրող ու իր առօրեական դարդուցավերը թմրեցնող հասարակության ծնունդն ու հետևանքն են: 2018 թվականին գարնանը կազմակերպված ու իրականացված հատուկ գործողությունը և´ լոտո էր, և´ սերիալ, որտեղ և բախտախնդրության կար և ինքնախաբեությանը տրվելու մոլուցք: Չէ՞ որ 1990-ականներին այդ համազգային սերիալադիտման ժամանակ ոչ մեկը չէր ցանկանում հավատալ ու ընկալել, որ դա ընդամենը սցենարով գրված պատում ու զարգացումներ են: Բայց ազգս հավատում էր, քանզի բարձրորակ ու մրցունակ կրթության, բարձր տեխնոլոգիաների ու առաջընթացի փոխարեն իրեն հրամցնում էին տարատեսակ լոտոներ ու սերիալներ, իսկ ներքին գործերի նախարարի մակարդակով Երևան էին հրավիրում Просто Мария-ին:
2018 թվականին ծնեցին, սնեցին ու Հանրապետության հրապարակ նետեցին Просто Мария-ի մեկ այլ տեսակը, մեկ այլ ինքնախաբեություն բեմադրելու համար: Նիկոլ Փաշինյանի ու իր շուրջը հավաքագրված ու հավաքված կոնգլոմերատին աջակցողներն ու սատարողները երբեք հարց չեն տա, արդյո՞ք 2018 թվականին իրենց դաժանաբար խաբեցին ու դարձրեցին մեծագույն խաբեության զոհը, քանզի դառը ճշմարտությունն իմանալու ու խաբված չապրելու փոխարեն գերադասեցին պաշտոնը, աշխատավարձը և առայժմ հաստատուն դրամական հոսքերը:
Իսկ մեր օրերում խաբվածության հակված լոտոսերիալների սիրահարների պակաս չունենք… Հենց նրանք են միակ հույսն ու ապավենը կրկին վերարտադրվելու համար, որպեսզի «Իրական Հայաստան» կոչվող բազմասերիանոց տրագիկոմեդիան շարունակի իր հաղթարշավը, որպեսզի նորից լոտո ջնջելու հույսեր փայփայեն, որ փող բռնելու լուրջ հնարավորություն ունենան, այնինչ լոտո արտադրողն արդեն ջնջողների հաշվին հաշվարկել է իր շահն ու եկամուտը, հընթացս ջնջելով նաև լոտո խաղացողների ու նրանց զավակների ապագայի տեսլականներն ու երաշխիքները:
Շարունակեք լռել, տիկնայք ու պարոնայք, քանզի լռությունն անվտանգ է, հարմար ու նախընտրելի: Իսկ թե ե՞րբ կգա այդ ուղտը ձեր դռանը չոքելու համար, հավատացնում եմ, որ այն անպայման գալու է… Ու կգա աննկատ, քանզի այդ պահին հերթական լոտոն ջնջելով կամ Հանրայինով հրամցվող թավշյա սերիալներով եք զբաղված լինելու։
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ