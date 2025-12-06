Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող պետությունն այլևս առանց ավելորդ ձևականությունների հալածում է Հայերին:
Քայլ առ քայլ, ջանադիր հետևողականությամբ ՆՓ & ՔՊ контора-ն կյանքի է կոչում «Հայաստանն առանց Հայերի» կարգախոսը:
Այս երկրում այյլևս չպե՛տք է լինեն Հայեր և համարեն երկիրն այս իրենց Հայրենիքը... Այս երկրում, ըստ контора-ի, պե՛տք է լինեն «հայաստանցիներ», որոնց ազգային պատկանելիությունը որևէ պարագայում, որևէ նշանակություն չպետք է ունենա:
Եվ վե՛րջ...
Սա է «կՌՏված Հայաստանի» նիկոլական տեսլականը:
Վայելե՛նք...
Արգամ ՏԵՐ-ՊՈՂՈՍՅԱՆ