Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Թշնամու հերթական ծուղակը մեր բանակի դեմ, հերթական դավադրությունը հայ ազգի դեմ

Թշնամու հերթական ծուղակը մեր բանակի դեմ, հերթական դավադրությունը հայ ազգի դեմ

Թշնամու հերթական ծուղակը մեր բանակի դեմ, հերթական դավադրությունը հայ ազգի դեմ
06.12.2025 | 12:10

Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ տեղեկացնում եմ, որ բանակում զինվորների ծառայության ժամկետը 2 տարուց 1.5 տարի դարձնելու ծրագիրը իրականում Ալիևի պահանջն է, ինչն այսօր այլ ձևակերպումների տակ ՔՊ-ականները փորձում են ներկայացնել ձեզ։ Պարզ հարց եմ տալիս՝ եթե մեր թշնամի Ադրբեջանը, ունենալով 10 միլիոն բնակչություն, պահպանում է 2 տարվա պարտադիր զինվորական ծառայություն, ապա ինչու՞ են այս անձինք փորձում համոզել ձեզ, որ 1.5 տարին ճիշտ է։

Հասկանալի է, որ շատերի համար, որպես ծնող կամ զինվոր, այս փոփոխությունը կարող է հաճելի թվալ, բայց երկրի ընդհանուր անվտանգության համար դա շատ բացասական հետևանքներ կունենա։ Սահմանների պաշտպանությունն ավելի կդժվարանա, ՊՆ ամբողջ գրաֆիկը կխախտվի, և հենց սա է թշնամու նպատակը։

Ես դիմում եմ բանակում ծառայող զինվորներին, զորամասերի հրամանատարներին, գումարտակների և վաշտերի հրամանատարներին․ թույլ մի տվեք, որ այդ դավադիր օրենքն ընդունվի։ Դուք ավելի լավ գիտեք, թե ինչ ծանր իրավիճակում եք հայտնվելու։ Վաղը բոլոր դժվարությունները ձեր ուսերին են լինելու․ չեք կարողանալու համալրել դիրքերը, դա ուղղակի անհնար է լինելու, հատկապես երբ մեր սահմանները մեծացել են Ադրբեջանի հետ։

Սա թշնամու հերթական ծուղակն է մեր բանակի դեմ, հերթական դավադրությունը՝ Հայ ազգի դեմ։

Մանուել ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Հ.Գ․

Ինչ մնում է թե իրենք կամավորներով, պայմանագրայիններով կլրացնեն այդ տեղը, սուտ է։

Մի պահ փորձեք 10 միլիոն ազգին և 3 միլիոնին համեմատել, Ձեզ թվում է Ադրբեջանում գումարով ծառայողներ, վարձկաններ չկա՞ն։ Այն էլ ինչքա՜ն կան։ Ձեզ տանում են ինքնասպանության։

Դիտվել է՝ 52

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար
Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.