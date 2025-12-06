Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Աստված օգնական և պահապան Բագրատ, Միքայել, Մկրտիչ և Արշակ սրբազաններին

06.12.2025 | 12:35

Դուք կմտածեք՝ սա վատ երազ է, ես կասեմ՝ ՈՉ։ Սա է այն իրականությունը, որը Հայաստանը, ՀԱՍԵ-ին ու հային տանում է կործանման։ Սա թրքացման պրոցեսի ավարտն է, վերջին փուլը, որը մտել է հանգուցալուծման մեջ՝ կամ, կամ։

Ադրբեջանական «պրոեկտի» մաս, վերջին արար։ Կոլաժում 4 բարձրաստիճան հոգևորականներ՝ հայրենասեր, եկեղեցասեր, հայասեր, հայամետ, ազգամետ և վերջապես՝ ՏՂԱՄԱՐԴ։ Նրանք այսօր անազատության մեջ են։ Նրանց «փուռը» տվողները՝ գիտեք, էլ չասեմ։ թշնամի երկրի ծրագիրն իրականանում է, մնաց մեկ հոգի՝ գիտեք, թե ով։

Բայց Աստված մի արասցե՝ եթե կտրվի ՀԱԵ գլուխը։ Սա նոր ցեղասպանություն է, նոր թշնամանք ու ատելություն։ Նրանք դեմ գնացին եկեղեցու և ազգի կործանմանը՝ չգնահատվեցին։

Շատերը կամ չեն հասկանում, կամ չեն պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում։

Երբեմն մենք չենք գնահատում անձերին, բայց եկել է ժամանակը դա անելու։ Ես այս եպիսկոպոսների կողքին եմ, սատար և նեցուկ՝ իմ ամբողջ կարողությանբ։ Մի՛ վախեցեք ոչ մեկից, մի՛ վախեցեք նրանից՝ ով մարմինն է սպանում, հոգին է կարևոր։

Ծառը ճանաչվում է պտղով՝ իսկ Իրենք Հայ Առաքելական սուրբ եկեղեցու պտուղներն են, իրական պաշտպանները։ Էլի կան, և փառք Աստծո, բայց այսօր նրանք են վախ ներշնչել։

Խնդրանք, կոչ, հորդոր՝ եկեք ու սատար կանգնեք նրանց։ Աստված օգնական և պահապան Բագրատ, Միքայել, Մկրտիչ, և Արշակ սրբազաններին։ Վեհափառ տեր, չընկրկեք, մնացեք անսասան՝ Տերը զորավիգ։

Նիկողոս ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
