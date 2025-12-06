Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Գուգարաց թեմի հայտարարությունը

Գուգարաց թեմի հայտարարությունը

Գուգարաց թեմի հայտարարությունը
06.12.2025 | 12:54

Մենք` Գուգարաց թեմի քահանաներս, ի գլուխ ունենալով թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Հովնան եպս. Հակոբյանին, անվերապահ կանգնած ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, նրա զինվորյալ Միաբանության և ուխտապահ հոգևորականության, Սուրբ Թադեոս եւ Բարդուղիմեոս առաքյալների կողմից հաստատված, Սրբազան հայրապետերով մեզ հասած առաքելաշավիղ և ազգընտիր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողքին:

Տեր Օհան Ավ.քհն. Լուսարարյան,

Տեր Վահան Ավ.քհն. Ազարյան,

Տեր Տաճատ քհն. Բարսեղյան,

Տեր Ստեփանոս քհն Մարգարյան,

Տեր Հեթում քհն Թարվերդյան,

Տեր Մամբրե քհն Ոսկանյան,

Տեր Միքայել քհն Շաղոյան,

Տեր Մասիս քհն Առաքելյան,

Տեր Արարատ քհն Շահվերդյան,

Տեր Օվսե քհն Հովհաննիսյան,

Տեր Վաղարշ քհն Հակոբյան,

Տեր Գրիգորիս քհն Դերմենջյան,

Տեր Լևոն քհն Դավթյան,

Տեր Արտավազդ քհն Սիմոնյան,

Տեր Ներսես քհն Ղալայան,

Տեր Սողոմոն քհն Ավետիսյան։

Դիտվել է՝ 23

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար
Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ներքաղաքական

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.