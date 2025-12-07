Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.12.2025
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակի գրասենյակի խուզարկության ժամանակ մեծ քանակությամբ օկուլտիստական իրեր են հայտնաբերվել՝ իր թելեգրամյան ալիքում հայտնել է նախագահի մերձավոր շրջապատին մոտ կանգնած ուկրաինացի բլոգեր Իգոր Լաչենկովը։ Նա նշել է, որ Երմակը «տարոյի, թվագիտության, աստղագուշակության և սև մոգության երկրպագու է»։               
 
Կյանքի կերակուրը

06.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 7
Ես ունեմ ուտելու կերակուր, որ դուք չգիտեք:
Սրանք Իմ խոսքերն են, որ ասացի աշակերտներիս Իմ գործունեության առաջին օրերին:
Այնուհետև առաջնորդեցի նրանց մի ճանապարհով, որ տանում էր` Աստծո հետ հոգով հաղորդակից լինելու վսեմ միության, երբ հասկացողությունն ու ըմբռնումն են տիրապետում և երբ զորությունը, կյանքը, կենսական ուժը մեկից անցնում է մյուսին:
Կերակուրը սնուցում է մարմինը: Իսկ Աստծո կամքի կատարումը զորությունն ու սնունդն են կյանքի: Կերակրվիր այդ սննդով:
հոգու սովն առաջանում է` Իմ կամքը թերի կամ առանց հաճույքի կատարելուց:
Աշխարհը որքա՜ն շատ է խոսում սովահար մարդկանց մասին:
Իսկ ի՞նչ ասել հապա սովահար հոգիների մասին:
ՈՒրեմն` Իմ կամքը կատարելը թող քո կերակուրը լինի: Այդպես դու զորություն ու մեծ ուժ կստանաս:
Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար
Թուղչե Յըլմազը մեղադրվում է «թուրք ազգին վիրավորելու» համար

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
