Կյանքի կերակուրը
06.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 7
Ես ունեմ ուտելու կերակուր, որ դուք չգիտեք:
Սրանք Իմ խոսքերն են, որ ասացի աշակերտներիս Իմ գործունեության առաջին օրերին:
Այնուհետև առաջնորդեցի նրանց մի ճանապարհով, որ տանում էր` Աստծո հետ հոգով հաղորդակից լինելու վսեմ միության, երբ հասկացողությունն ու ըմբռնումն են տիրապետում և երբ զորությունը, կյանքը, կենսական ուժը մեկից անցնում է մյուսին:
Կերակուրը սնուցում է մարմինը: Իսկ Աստծո կամքի կատարումը զորությունն ու սնունդն են կյանքի: Կերակրվիր այդ սննդով:
հոգու սովն առաջանում է` Իմ կամքը թերի կամ առանց հաճույքի կատարելուց:
Աշխարհը որքա՜ն շատ է խոսում սովահար մարդկանց մասին:
Իսկ ի՞նչ ասել հապա սովահար հոգիների մասին:
ՈՒրեմն` Իմ կամքը կատարելը թող քո կերակուրը լինի: Այդպես դու զորություն ու մեծ ուժ կստանաս:
