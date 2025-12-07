Աղոթարան
06.12.2025 | 22:00
Ամենատես Արարիչ,
Դու ես իմ ուժը, իմ պաշտպանությունը, իմ խաղաղության աղբյուրը։
Տեր, անգին իմաստությամբ լցրու ինձ,
որ նույնիսկ դժվարությունների մեջ իմանամ քո խորհուրդը և
վստահությամբ առաջ շարժվեմ։
Թող իմ հոգին խաղաղության ու համբերության մեջ մնա,
և թող իմ սիրտը մնա բաց՝ ընդունելու Քո սերն ու առաջնորդությունը։
Ձեռքերդ տարածի՛ր, Տե՛ր,
և ծածկի՛ր ինձ ողորմության քողով,
քանզի առանց Քո գթության դատարկ է մարդու սիրտը և առանց Քո խաղաղության՝ անհանգիստ է հոգին։
Օրհնյա՛լ է Քո անունը՝
այսօր, վաղը և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
