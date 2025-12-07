Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.12.2025
 
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
Նորություններ » Բռնության ցանկացած դրսևորման, անգամ դրա սպառնալիքին դեմ եմ եղել միշտ ու վստահ եմ՝ դեմ կլինեմ նաև հետագայում

Բռնության ցանկացած դրսևորման, անգամ դրա սպառնալիքին դեմ եմ եղել միշտ ու վստահ եմ՝ դեմ կլինեմ նաև հետագայում

Բռնության ցանկացած դրսևորման, անգամ դրա սպառնալիքին դեմ եմ եղել միշտ ու վստահ եմ՝ դեմ կլինեմ նաև հետագայում
07.12.2025 | 12:17

Երկօրյա անդադար աշխատանքից հետո վերջապես մի քիչ հանգստանալու ժամանակ գտա և հասցրեցի Արշակ սրբազանի երկօրյա իրադարձությունների վերաբերյալ հրապարակումներին ծանոթանալ։

Բավականին ծավալուն ճեպազրույցներ ու հարցազրույց եմ ունեցել մամուլի հետ։ Նկատեցի, որ դրանցից մեկում թույլ եմ տվել անզգույշ մի արտահայտություն․ երբ լրագրողը հարցնում է, թե ինչ կասեք Արշակ սրբազանին վերագրվող այն տեսագրության մասին, որտեղ ենթադրաբար ինքը հարվածում է մի քաղաքացու, ասել եմ՝ «ինձ էլ նման հարց տան՝ ես էլ կհարվածեմ»։

Ակնհայտ է, որ ցանկացած մեկին հարցնեն, թե՝ «ինչի՞ ես թմրանյութ տեղադրել որևէ մեկի ուսապարկում» մեծ հավանականությամբ կկորցնի ինքնատիրապետումը։

Ինձ ճանաչողները հրաշալի գիտեն, որ բռնության ցանկացած դրսևորման, անգամ՝ դրա սպառնալիքին դեմ եմ եղել միշտ ու վստահ եմ դեմ կլինեմ նաև հետագայում։

Սակայն հավանական եմ համարում, որ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ կարող է այդ հայտարարությունիցս տպավորություն ստեղծվել, թե կողմնակից եմ հարցերը բռունցքներով լուծելուն կամ ընդհանրապես նորմալ եմ վերաբերվում բռնությանը։ Միաժամանակ նկատի ունենալով փաստաբանի կարգավիճակս, և որ այդպիսի անզգույշ հայտարարությունս կարող է ընկալվել նաև փաստաբանի կարգավիճակիս անհարիր՝ անհրաժեշտ եմ համարում հայտնել ափսոսանք, որ չեմ կարողացել խոսքս այնպես կառուցել, որպեսզի բացառվի օբյեկտիվ դիտորդի մոտ վերոգրյալ կարծիքը կազմելու հնարավորությունը։

Արսեն ԲԱԲԱՅԱՆ

Հ․Գ․

Թե մասնագիտական, և թե համամարդկային վարքագծի կանոններում առանցքային կարևորություն ունի ոչ միայն այդ վարքականոն չխախտելը, այլև հնարավորություն չտալը, որ ստեղծվի այնպիսի տպավորություն, թե խախտվել է վարքագծի կանոնը։

Դիտվել է՝ 154

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

Այսպես ապրեցին սերունդները
Այսպես ապրեցին սերունդները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.