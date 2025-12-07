Ո՞վ կլինի այդ հոգևորականը

Տեսնես ո՞վ կլինի այն հոգևորականը, որը, չմեղանչելով իր խղճի առջև և ըստ ՀԱԵ կանոնի, ՆՓ-ի ներկայությամբ ընթացող պատարագի ժամանակ «տհաճ անակնկալ» կմատուցի և արժանապատվորեն կարտաբերի Վեհափառ Հայրապետի անունը։
Անկասկած է, որ ի վերջո մեկնումեկը դա անելու է, որից սա անշուշտ ընկնելու է ֆիզիկական և մտավոր անկանոն ջղաձգումների մեջ և խուճապահար ծլկի այդտեղից՝ որպես մի դիվահար:
Միայն այդպես կկասեցվի սրա մտահղացած և թափ հավաքող «պատարագ-շոու» պղծությունը և ինչու՞ ոչ, սկզբը դրվի սրա 8-ամյա հակահայ գործունեության ՎԵՐՋ-ին...
Աստված օգնական և պահապան ազգիս հայոց ՝ ի Հայրենիս և ի Սփյուռս:
Արգամ ՏԵՐ-ՊՈՂՈՍՅԱՆ