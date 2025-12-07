Ո՞վ կլինի այդ հոգևորականը

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
07.12.2025 | 12:31

Տեսնես ո՞վ կլինի այն հոգևորականը, որը, չմեղանչելով իր խղճի առջև և ըստ ՀԱԵ կանոնի, ՆՓ-ի ներկայությամբ ընթացող պատարագի ժամանակ «տհաճ անակնկալ» կմատուցի և արժանապատվորեն կարտաբերի Վեհափառ Հայրապետի անունը։

Անկասկած է, որ ի վերջո մեկնումեկը դա անելու է, որից սա անշուշտ ընկնելու է ֆիզիկական և մտավոր անկանոն ջղաձգումների մեջ և խուճապահար ծլկի այդտեղից՝ որպես մի դիվահար:

Միայն այդպես կկասեցվի սրա մտահղացած և թափ հավաքող «պատարագ-շոու» պղծությունը և ինչու՞ ոչ, սկզբը դրվի սրա 8-ամյա հակահայ գործունեության ՎԵՐՋ-ին...

Աստված օգնական և պահապան ազգիս հայոց ՝ ի Հայրենիս և ի Սփյուռս:

Արգամ ՏԵՐ-ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Այսպես ապրեցին սերունդները
Այսպես ապրեցին սերունդները

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
