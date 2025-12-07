Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
07.12.2025 | 12:41

Քաղաքացիական հասարակությունը երկիրը ժողովրդավարացնող գործիք է, որը հավասարակշռում է իշխանության և հասարակության փոխհարաբերությունները, հարթելով սուր ծայրերը, թույլ չտալով իշխանության կողմից ռեպրեսիվ մեթոդների կիրառում, ինչը երկիրը կտանի դեպի ավտորիտարիզմ։

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության բացակայությունը արձակել է իշխանության ձեռքերը` անելու ամեն ինչ, իշխանություն պահելու համար։

Ավտորիտարիզմի պայմաններում ձևականորեն «նշանակվում» են նաև քաղաքացիական հասարակության դեր խաղացող խմբեր ու անհատներ, որոնք պետք է արտաքին աչքերի համար ցուցադրեն ժողովրդավարական դեմք, սակայն բովանդակությունը ավտորիտար է։ Հայաստանն այսօր դասական օրինակն է, թե ինչպես է հաստատվում ավտորիտարիզմ ժողովրդական որոշակի խմբերի ծափողջյունների ներքո։

Բռնապետությունը վերջում խժռում է հենց նրանց, ում ծափողջյունների ներքո այն հաստատվում է:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

