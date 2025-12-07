Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
Խոսք առ Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյան

07.12.2025 | 15:18

Սիոն սրբազան,

Սրտիս խորը ցավով և հոգուս անհուն բարկությամբ, ինչպես այսօր առավոտյան հեռախոսային հաղորդագրությամբ ասացի Ձեզ, հիմա էլ այսպես՝ հրապարակային հետևյալն եմ հնչեցնում.

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին:

Դուք եք ինձ ձեռնադրել ու օծել քահանա, Դուք եք նաև իմ վեղարի տվչությունը կատարել: Եվ որպես իմ սիրելի հոգևոր ծնող՝ Դուք միշտ եղել եք իմ աղոթքներում:

Այլևս Դուք չե՛ք լինելու իմ աղոթքների մեջ, քանի որ Ձեր օրինազանց ու ապստամբ ընթացքով ինքնավտարվեցիք աղոթական սուրբ միությունից: Տիրոջ Սբ Սեղանի առջև անարգանք է Ձեր ներկայությունն ու Ձեր «աղոթքը»:

Եվ ի՞նչ օրինակ եք Դուք հոգևորականության ու հավատացելոց համար...

Շատ եմ ցավում, շատ եմ ցավում, շատ եմ ցավում, որ Դուք դարձաք այսպիսին՝ «հայրասպան» ու «որդեսպան». մեր բոլորիս Ամենազոր Աստված գիտե՛, ճշմարտապե՛ս գիտե, թե ինչպես հատուցել Հուդային ու Կայենին:

Երանի՜ Ձեր խիղճը կենդանի լիներ...

Ասողիկ աբեղա Կարապետյան

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի զինվորյալ միաբան

