Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
Այսպես ապրեցին սերունդները

07.12.2025 | 16:08

1926 թվականի Լենինականի երկրաշարժից հետո ամբողջ աշխարհի հայերը օգնության ձեռք մեկնեցին հայրենիքին` յուրաքանչյուրն իր հնարավորության սահմաններում: Այդ օրերին էր, որ մի հուզիչ դեպք պատահեց Բոստոն քաղաքում:

Նոր տարվա առիթով տոնածառի տակ իբրև Հայաստան ուղարկվելիք նվեր մի փոքրիկ տուփ տեղադրեց Գառնիկ Զաթմաճյան անունով մի երեխա: Երբ հանդեսի կազմակերպիչները բացեցին տուփը, այնտեղ ընդամենը 1 դոլար էր` բաղկացած 5 և 10 սենթանոց մետաղադրամներից: Երեխան պատմեց, որ այդ գումարը վաստակել է ծնողներից թաքուն` դասերից հետո զանազան աշխատանքներ կատարելով և հիմա հավաքվածն ուզում է ուղարկել Հայաստանի իր հասակակիցներին:

Գառնիկի մայրն այդ պահին դահլիճում էր: Որդու արարքից անակնկալի եկած՝ նա սկսեց հեկեկալ, իսկ հետո ընտանիքի անունից մի կլորիկ գումար ևս ավելացրեց որդու 1 դոլարին:

Ահա այսպես ապրեցին սերունդները:

Հովիկ Չարխչյան

