07.12.2025
 
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
Բոնապարտիկի «վաթերլոոն» մոտեցնելու ժամանակն է

07.12.2025 | 17:18

Փաշինյանը այսօր էլ պարտվեց, և դա նշանակում է մեկ բան: Հասկանալով խրոնիկ պարտությունների բեռը և իր պսևդոհաղթանակների անարժեքությունը՝ նա ման է գալու մեկ մեծ և իրական հաղթանակ: Այդ «մեծ-իրական հաղթանակի» իր կողմից ցանկալի և արդեն անայլընտրանք վայրը լինելու է Մայր Աթոռը: Բոլոր նրանք, ովքեր մինչ այսօր եզրակացություններ են արել՝ այլևս պետք է պատրաստ լինեն գետնի վրա իրենց եզրակացություններն ու պատրաստակամությունը իրագործելուն: Փաշինյանը այս ամենը դարձրել է իր լինել-չլինելու հարց: Մյուս կողմը դեռ չի դարձրել սա Փաշինյանի լինել-չլինելու հարց, և դրա ձգձգումը բացառապես մեծացնում է Փաշինյանի մանյովրների հնարավորությունները:

P.S. Բոնապարտիկի Վաթերլոոն մոտեցնելու ժամանակն է:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

