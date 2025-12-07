Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.12.2025
 
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
Նորություններ » Հասկանում են, թե ինչ են անում

Հասկանում են, թե ինչ են անում

Հասկանում են, թե ինչ են անում
07.12.2025 | 18:21

Հանցանքները լինում են գիտակցված և չգիտակցված, ոչ մեծ և առանձնապես ծանր։ Ըստ գործած հանցանքի տեսակի էլ պատժվում են մարդիկ։

Ամենածանր պատիժը գիտակցված, նախօրոք պլանավորված ու առանձնապես ծանր հանցանքներն են, երբ մարդը կամ մարդկանց խումբը հասկանում է, թե ինչ է անում, հասկանում է դրա հետևանքները, բայց անում է։

Հայաստանի այսօրվա կառավարության մի շարք պաշտոնյաներ շատ լավ են հասկանում իրենց գործած հանցանքների ամբողջ ծանրությունը, հասկանում են, բայց անում են, շատ լավ իմանալով, որ անցել են բոլոր կարմիր գծերը, և Նիկոլից հետո իրենք Սահմանադրական կարգի տապալման համար կամ ցմահ կնստեն, սերնդեսերունդ անիծյալ կլինեն, կամ կհասցնեն փախչել ու թաքնվել Թուրքիայում։

Չեն հասցնի փախչել։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 91

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

Այսպես ապրեցին սերունդները
Այսպես ապրեցին սերունդները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.