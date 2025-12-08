Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.12.2025
 
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
Իմ թագավորությունը

07.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 8
Դրանցից ավելի մեծերը կանեք, որովհետև
Ես գնում եմ Հորս մոտ (Հովհ. ԺԴ. 12):
ԵրբԵս երկրի վրա էի, Ինձ հետ առնչվող շատ մարդկանց համար Իմ գործը ձախողված ու տապալված էր լիովին: Նույնիսկ Իմ աշակերտները երբեմն տարակուսանքով ու երբեմն էլ զարմանքով էին հետևում Ինձ: Երբ նրանք թողեցին Ինձ ու փախան, պատճառը ոչ այնքան Իմ թշնամիներից ունեցած վախն էր, որքան այն համոզումը, որ Իմ առաքելությունը, որքան էլ որ գեղեցիկ լիներ, ձախողվել է:
Եվ հակառակ այն ամենի, որ հայտնել ու սովորեցրել էի իրենց, հակառակ վերջին ընթրիքի ժամանակ արած Իմ մտերիմ հայտարարությունների` նրանք գաղտնորեն փայփայում էին այն հույսը, որ երբ վերջին ժամը հնչի, երբ փարիսեցիների ատելությունը խոսքից գործի վերածվի, այն ժամանակ Ես վճռական գործողություններ սկսելու փող կհնչեցնեմ և Իմ բազմաթիվ հետևորդների գլուխն անցած` կհաստատեմ Իմ երկրավոր թագավոությունը: Իսկ երբ այդպես չեղավ, Իմ աշակերտներից անգամ նրանք, ովքեր իսկապես հույս ունեին Իմ հոգևոր թագավորությունը տեսնելու, մտածեցին, որ նյութաշխարհի ուժերը` Ինձնից շատ ավելի զորավոր դուրս եկան:
Հիշեք, որ Ես եկա հիմնելու մի նոր թագավորություն, այո՛, թագավորություն:
Եվ այդ թագավորության մեջ ապրողները պետք է կարողանային անել շատ ավելի զորավոր գործեր, քան Ես էի կարողացել անել: Ճիշտ է, որ երկրի վրա դեռևս ոչ ոք Ինձանից ավելի մեծ զորություն չի կարողացել ցույց տալ, ոչ ոք Ինձնից ավելի մեծ կյանքով չի ապրել, բայց երբ մարդիկ ճանաչեին Իմ Աստվածությունը, այդժամ Իմ անունով մեծամեծ գործեր կատարելու հնարավորություններն ու առիթները կավելանային:
Երկրի վրա կատարելիք Իմ գործն այս էր` Իմ շուրջը հավաքել Իմ թագավորության կորիզը և նրանց սովորեցնել թագավորությանս ճշմարտությունները:
Այդ ճշմարտությունների մեջ պետք է ապրեին ու գործեին նրանք:
Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Այսպես ապրեցին սերունդները

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
