Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
07.12.2025 | 22:00
Ողորմած Աստված,
այս սուրբ լռության մեջ
մենք կանգնում ենք մեր ժողովրդի վերքերի առաջ և հիշում 1988-ի ահեղ օրը,
երբ երկիրը դողաց և անմեղ կյանքեր մարեցին։
Տե՛ր,
հիշի՛ր այն բոլոր հոգիներին,
որ դեկտեմբերի 7-ին
մեկ ակնթարթում անցան ժամանակից դեպի հավիտենություն, որոնք իրենց ցավով դարձան մեր ժողովրդի անջնջելի հիշողությունը։
Տե՛ր,
փառավորի՛ր նրանց հոգիները Քո երկնային օթևաններում, որտեղ չկա ցավ, վիշտ կամ արցունք, այլ միայն քաղցր հանգիստ Քո գրկում, Քո խաղաղության մեջ։
Քեզ փա՜ռք, այժմ և միշտ
և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Այսպես ապրեցին սերունդները
Այսպես ապրեցին սերունդները

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
