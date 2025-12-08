Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
08.12.2025 | 10:42

Ինչո՞ւ է Նիկոլը գնում նման ստոր քայլերի:

Ինչո՞ւ է նրա վարքագիծը դարձել այսքան սուր և կտրուկ, ինչու է պադոշը դեմքին քաշած գործում, պետական ամբողջ համակարգը կանգնեցված է, օգտագործվում է իր անձնական հարցերի համար և իշխանությունը զբաղվում է այնպիսի գործընթացներով, որոնք ընկալվում են որպես անիմաստ ու վնասակար։

Մի՞թե մեր երկրում ավելի կարևոր խնդիրներ չկան լուծելու։ Իհարկե կան։

Սա տեղի է ունենում, երբ առաջնորդը սկսում է հենվել ոչ թե իր ժողովրդի կամքի, շահերի վրա, այլ արտաքին ուժերի ու ֆինանսական հետաքրքրությունների։ Այսպես է լինում, երբ իշխանությունն աստիճանաբար դառնում է մեծ ուժերի ազդեցության տակ գտնվող գործիք՝ կատարելով նրանց հուշած կամ պարտադրած քայլերը։ Այդ ամենի դիմաց նրան, հնարավոր է, խոստացվել է իշխանության պահպանման կամ շարունակման հնարավորություն, և այդ պատճառով նա փորձում է պարզապես երկարաձգել իր քաղաքական գոյությունը։ Դժբախտաբար, հենց այսպես է ձևավորվում «վաճառված լինելու» ընկալումը։

Մանուել ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

