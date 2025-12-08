Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրամիությունը պետք է լուծարվի՝ Х սոցցանցում գրել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Նրա խոսքով՝ առանձին երկրների «պետք է վերադարձվի ինքնիշխանությունը, որպեսզի կառավարությունները կարողանան ավելի լավ ներկայացնել իրենց ժողովրդին»։ Առաջին անգամ չէ, երբ միլիարդատերը քննադատում է Եվրամիությունը, այդ թվում՝ մեկնաբանելով դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործընթացները։               
 
08.12.2025 | 11:02

Ադրբեջանում սոցիալական վճարները, այդ թվում՝ կենսաթոշակները, 2026 թվականի հունվարի 1-ից կբարձրանան 9,2%-ով, համաձայն նախորդ տարվա աշխատավարձերի աճի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալների։

Նոյեմբերի 5-ի խորհրդարանական բյուջետային քննարկումների ընթացքում Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարար Անար Ալիևը (նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ որևիցե կապ չունի) հայտարարել է, որ 2026 թվականին սոցիալական ծախսերը կավելանան 780 միլիոն մանաթով (460 միլիոն դոլար), ինչը նախորդ տարվա համեմատ 11 տոկոս աճ է։

Պետական վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալներով՝ Ադրբեջանում 1,1 միլիոն մարդ սոցիալական վճարներ է ստանում․ այսինքն՝ երկրի բնակչության ավելի քան յուրաքանչյուր տասը մարդուց մեկը։

Նրանցից՝

• 65%-ը թոշակառու է,

• 23%-ը ստանում է հաշմանդամության նպաստ,

• 12%-ը՝ իրացողների նպաստ։

Ալիևի խոսքով՝ միջին կենսաթոշակը կանխատեսվում է աճել 538 մանաթից (320$) մինչև 629 մանաթ (370$) ամսական։

Հիմա թող Գյումրիի Եկեղեցում չոքածները հայ թոշակառուներին բացատրեն , թէ ինչու է նրանց թոշակը մնում անփոփոխ և ինչու հետվճարի մեջ ընդգրկված չեն կոմունալ վճարները։

Այս ամենը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ շեղում հակաեկեղեցական արշավը խայծ է, որով մարդկանց ուշադրությունը շեղում են սոցիալական չարիքներից։

Հայաքվեն պահանջում է հիսուն տոկոսով բարձրացնել թոշակները։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ

