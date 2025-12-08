Հաջակցություն կաթողիկոսի

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրոպայում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվները կբավականացնեն, որպեսզի ևս մի քանի տարի «ուկրաինացիներին փամփուշտների պես ծախսեն»՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Եթե ռուսաստանյան ակտիվները բռնագրավվեն, դրա համար պատասխանատվություն կկրեն ինչպես կոնկրետ մարդիկ, այնպես էլ՝ ամբողջական երկրներ», հավելել է Պեսկովը։               
 
Իրական հավատացյալներն ամեն կերպ փորձում են չխառնվել Եկեղեցու շուրջ ծավալված իրադարձություններին, քանզի խորապես հավատում են Աստծո արդարադատությանը և ձեռնադրության խորհրդին:

Ինչու՞:

Սկսեմ Աստծո արդարադատությունից:

Անկախ Գարեգին Բ-ի դուստրից և Նավասարդ արքեպիսկոպոսի «Բենթլի»-ից Աստված կա, կենդանի է և միակ: Եթե Աստծո նկատմամբ հավատք ունեք, ապա այդ հավատքի բաղկացուցիչ մասն այն է, որ Կաթողիկոսը, արքեպիսկոպոսը և մնացածներն անձամբ պատասխան կտան Աստծուն իրենց մեղքերի համար: Աստծո դատաստան անպայման լինելու է: Աստծո դատաստանից չեն խուսափելու նաև «շրջիկ» սրբապիղծները: Եվ դա օրինաչափ է:

Բացի դրանից` իրական հավատացյալները պետք է իմանան, թե ինչ է նշանակում ձեռնադրություն:

Ձեռնադրությունը հաստատել է Հիսուս Քրիստոսը` ընտրելով իր աշակերտներին` առաքյալներին: Առաքյալները շնորհը փոխանցեցին իրենց հաջորդներին: Հաջորդները` հաջորդներին և այսպես շարունակ մինչ մեր օրեր: Ձեռնադրությունը կատարվում է Քրիստոսի տրված շնորհով: Այսինքն, բոլոր ձեռնադրված անձանց վրա Քրիստոսի ձեռքն է: Այս իմաստով, մենք չենք դատում լա՞վն են կաթողիկոսն ու արքեպիսկոպոսը, թե՞ վատը, քանզի վերջիններիս վրա Քրիստոսի ձեռքն է:

Սակայն, խնդիրն ունի մեկ այլ կողմ:

Ձեռնադրության արդյունքում կազմավորվեց Եկեղեցին, որն ունի աստիճաններ` դպիրից մինչև կաթողիկոս: Բոլոր աստիճանի հոգևորականներն ունեն պարտականություններ: Պարտականությունների չկատարումը կամ սխալ կատարումն` առերևույթ սրբապղծություն է: Հենց այս հանգամանքն է ստիպում իրական հավատացյալներին կանգնել կաթողիկոսի կողքին և մերժել ներեկեղեցական սրբապղծությունը: «Շրջիկ» սրբապղծությունն ապրիորի մերժված է:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

