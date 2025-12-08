Հաջակցություն կաթողիկոսի

Իրական հավատացյալներն ամեն կերպ փորձում են չխառնվել Եկեղեցու շուրջ ծավալված իրադարձություններին, քանզի խորապես հավատում են Աստծո արդարադատությանը և ձեռնադրության խորհրդին:
Ինչու՞:
Սկսեմ Աստծո արդարադատությունից:
Անկախ Գարեգին Բ-ի դուստրից և Նավասարդ արքեպիսկոպոսի «Բենթլի»-ից Աստված կա, կենդանի է և միակ: Եթե Աստծո նկատմամբ հավատք ունեք, ապա այդ հավատքի բաղկացուցիչ մասն այն է, որ Կաթողիկոսը, արքեպիսկոպոսը և մնացածներն անձամբ պատասխան կտան Աստծուն իրենց մեղքերի համար: Աստծո դատաստան անպայման լինելու է: Աստծո դատաստանից չեն խուսափելու նաև «շրջիկ» սրբապիղծները: Եվ դա օրինաչափ է:
Բացի դրանից` իրական հավատացյալները պետք է իմանան, թե ինչ է նշանակում ձեռնադրություն:
Ձեռնադրությունը հաստատել է Հիսուս Քրիստոսը` ընտրելով իր աշակերտներին` առաքյալներին: Առաքյալները շնորհը փոխանցեցին իրենց հաջորդներին: Հաջորդները` հաջորդներին և այսպես շարունակ մինչ մեր օրեր: Ձեռնադրությունը կատարվում է Քրիստոսի տրված շնորհով: Այսինքն, բոլոր ձեռնադրված անձանց վրա Քրիստոսի ձեռքն է: Այս իմաստով, մենք չենք դատում լա՞վն են կաթողիկոսն ու արքեպիսկոպոսը, թե՞ վատը, քանզի վերջիններիս վրա Քրիստոսի ձեռքն է:
Սակայն, խնդիրն ունի մեկ այլ կողմ:
Ձեռնադրության արդյունքում կազմավորվեց Եկեղեցին, որն ունի աստիճաններ` դպիրից մինչև կաթողիկոս: Բոլոր աստիճանի հոգևորականներն ունեն պարտականություններ: Պարտականությունների չկատարումը կամ սխալ կատարումն` առերևույթ սրբապղծություն է: Հենց այս հանգամանքն է ստիպում իրական հավատացյալներին կանգնել կաթողիկոսի կողքին և մերժել ներեկեղեցական սրբապղծությունը: «Շրջիկ» սրբապղծությունն ապրիորի մերժված է:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ