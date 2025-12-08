Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.12.2025
 
Եվրոպայում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվները կբավականացնեն, որպեսզի ևս մի քանի տարի «ուկրաինացիներին փամփուշտների պես ծախսեն»՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Եթե ռուսաստանյան ակտիվները բռնագրավվեն, դրա համար պատասխանատվություն կկրեն ինչպես կոնկրետ մարդիկ, այնպես էլ՝ ամբողջական երկրներ», հավելել է Պեսկովը։               
 
Նպատակ ունի Եկեղեցին դարձնել շարքային «պետական գերատեսչություն»

08.12.2025 | 12:00

Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական արհեստածին ու ցինիկ պնդումը շահարկեց, նշելով՝ «քանի որ 301 թվականին եկեղեցին ստեղծվել է պետության որոշմամբ, ճիշտ կլինի պատարագից առաջ հնչի ՀՀ օրհներգը»: Այս թեզին դիլետանտությունից բացի այլ բնորոշում տալ հնարավոր չէ, բայց ես այն համոզմունքին եմ, որ նա այս ամենը հերթական անգամ դիտավորյալ է անում՝ եկեղեցին ամբողջովին ոտնահարելու, ստորացնելու և հոգևորից մարդկանց վերջնականապես զրկելու նպատակով:

Նիկոլի տեսակն իմանալով՝ նա փայլուն գիտեր, որ իր այս բարբաջանքը հանրային պարսավանքի է արժանանալու. առնվազն մտավոր տգետ պիտի լինես՝ եկեղեցու ստեղծումը պետության կողմից հիմնվելու փաստի մասին բարձրաձայնելիս: Ցանկացած 7-րդ դասարանցի գիտի, որ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին (ոչ թե Հայաստանյաց, ինչպես դա սիրում է ասել) հիմնվել է առաջին դարում Թադևոս և Բարդուղիմեոս առաքյալների կողմից, իսկ Տրդատ 3-րդը՝ 4-րդ դարում, ընդամենն աշխարհաքաղաքական գերբարդ փուլում, այն հռչակեց որպես պետական կրոն:

Նիկոլն իհարկե այս ամենը գիտի, սակայն նա ամեն ինչը սիրում է հակադրությունների ու հակասությունների տիրույթում մեկնաբանել: Ըստ էության՝ Նիկոլի նպատակը եկեղեցին արմատապես ու վերջնական իրեն հնազանդեցնելն է, քանի որ այն վերազգային և վերպետական կառույց է, ունի պատմական անցյալ ու դարավոր հետագիծ, պետք է այն վերջնակապես պղծել՝ դարձնելով շարքային «պետական գերատեսչություն», հոգևորի իդեաֆիքսը զրոյացնել: Թվում է, թե դա դետալ է, փոքր շտրիխ, սակայն իր մեջ խորը ենթատեքստ է պարունակում: Ասեմ ավելին՝ պետությանը կից կառույց ստեղծելով՝ նա նսեմացնում է մի ողջ կառույց, առաջարկում եկեղեցու բակում դրոշ տեղադրել, չեմ բացառում՝ մի օր էլ կխոսի սեփական նկարն այնտեղ կախելու անհրաժեշտության մասին, քանի որ, ինչպես ինքն է հայտարարում՝ «կառավարությունը՝ ես եմ»:

Նրան պետք չի ո՛չ պատարագ, ո՛չ հոգևոր, և ո՛չ էլ աստվածավախ հասարակություն, նրան պետք է հարկատու անկրոնների մի զանգված, որն, ի դեպ, կար և՛ պարսից, և՛ բյուզանդական, և՛ մոնղոլների, և՛ թուրքական տիրապետության ժամանակ: Հատկանշական է այն, որ բացի Բյուզանդիայի և Օսմանյան կայսրության տիրապետության, ոչ մի ուրիշ զավթիչի հետ կրոնական խնդիր և հակաեկեղեցիական դեմարշ չի եղել: Անաստված բոլշևիկները (իհարկե, ոչ բոլորը) ավելի հոգևոր էին, քան նիկոլի վաչկատունները՝ սա անհերքելի փաստ է:

Իմ կարծիքով՝ սատանայական այս քայլին եկեղեցին պետք է արձագանքի, հստակ վերաբերմունք ներկայացնի, այլապես առաջիկայում սա սկսելու է արդեն պատարագների տողերը խմբագրել:

Արմեն Հովասափյան

