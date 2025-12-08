Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.12.2025
 
Եվրոպայում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվները կբավականացնեն, որպեսզի ևս մի քանի տարի «ուկրաինացիներին փամփուշտների պես ծախսեն»՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Եթե ռուսաստանյան ակտիվները բռնագրավվեն, դրա համար պատասխանատվություն կկրեն ինչպես կոնկրետ մարդիկ, այնպես էլ՝ ամբողջական երկրներ», հավելել է Պեսկովը։               
 
Նորություններ » Դու 301 թվի հետ ի՞նչ գործ ունես, դու 2018-ի ծնունդ ես

Դու 301 թվի հետ ի՞նչ գործ ունես, դու 2018-ի ծնունդ ես

Դու 301 թվի հետ ի՞նչ գործ ունես, դու 2018-ի ծնունդ ես
08.12.2025 | 15:18

Остапа понесло...

«Պապ թագավոր» օպերացիան չստացվեց, ոչ Պապ կա, ոչ թագավոր: Ժողովուրդն էլ հասկացավ, որ հիմա 21-րդ դարն է, Եկեղեցին ոչ մի կերպ չի կարող պետականության սպառնալիք դառնալ, եթե նույնիսկ կառավարվի դրսից:

Կաթողիկոսի կուսակրոնության ու ԿԳԲ-ի թեման նույնպես հասարակությանը առանձնապես չհետաքրքրեց:

Եկեղեցականների ձերբակալությունները, կճոյանների միջոցով հեղաշրջում կատարելու փորձը նույնպես հասարակությունը չի ողջունում, հակառակ էֆեկտ է առաջանում:

Այժմ պրիմիտիվ մասսաներին նետվում է ծեծված, կեղտոտված ու փալաս դարձած «ինքնիշխանության» թեման:

Թե բա՝ 301 թվին Հայ Առաքելական Եկեղեցին ստեղծվել է Հայոց պետության կողմից, պիտի ՀՀ հիմնը հնչի եկեղեցիներում:

Այտա, բա ասում էիր Պատմական Հայաստան չկա, սա խաղաղության խաչմերուկ Հայաստանն է, դու 301 թվի հետ ի՞նչ գործ ունես, դու 2018-ի ծնունդ ես...

Ինչ-որ բան չի ստացվում, չի կպնում, այս մեկ պատվերի իրագործումը գնալով դժվարանում, իսկ «մուտիտի» զինանոցը սպառվում է: Չնայած, «մուտիտի» զինանոցը վաղուց էր սպառված, Ալիևի ռազմական շանտաժն է զուտ աշխատել, մեր հասարակաությունը այդքան էլ միամիտ չէ:

Հետաքրքիր է, իսկ ի՞նչ կա Երուսաղեմի Կովերի պարտեզից: Հանկարծ չստացվի՞, որ պարտեզի գործն էլ կապ ունենա այս հակապետական ու ապազգային կրկեսի հետ:

Գնալով խաղը պարզվելու է, հոտը գալիս է...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 87

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մեզ համար լավագույն լուծումը կլինի Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի համատեղ շահերի տարածք դառնալը

Մեզ համար լավագույն լուծումը կլինի Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի համատեղ շահերի տարածք դառնալը

Մեր ներկա կյանքում ամենից շատ արծարծվող հարցերից մեկն այն է, թե ուժային աշխարհում և ուրիշների շահ-ուժային դաշտում մենք ինչքանո՞վ կարող ենք ազդել մեր ճակատագրի ու մեզ հետ կատարվող ամեն ինչի վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձյունը թեև կտրվել էր վաղուց, բայց կինը շարունակում էր ճերմակել
Ձյունը թեև կտրվել էր վաղուց, բայց կինը շարունակում էր ճերմակել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.