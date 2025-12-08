Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.12.2025
 
Եվրոպայում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվները կբավականացնեն, որպեսզի ևս մի քանի տարի «ուկրաինացիներին փամփուշտների պես ծախսեն»՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Եթե ռուսաստանյան ակտիվները բռնագրավվեն, դրա համար պատասխանատվություն կկրեն ինչպես կոնկրետ մարդիկ, այնպես էլ՝ ամբողջական երկրներ», հավելել է Պեսկովը։               
 
Նորություններ » Բոլոր դիկտատորները, որոնք փորձել են մտնել սրբության տարածք բռնությամբ, կործանվել են

Բոլոր դիկտատորները, որոնք փորձել են մտնել սրբության տարածք բռնությամբ, կործանվել են

Բոլոր դիկտատորները, որոնք փորձել են մտնել սրբության տարածք բռնությամբ, կործանվել են
08.12.2025 | 16:08

Դիկտատորական ազարտը զարմանալի հոգեբանական երևույթ է: Մի պահ մի կողմ թողնենք Ալիևի ու Էրդողանի ակնհայտ ազդեցությունը, ժողովրդավար երկրում նման բան չէր լինի, ինչը մեզ հետ է կատարվում:

Նիկոլի դիկտատորական ազարտը չի հայտնվել օդից․ դա Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյումն է «աշխատանքի» մեջ:

Սերժը ստեղծեց համակարգ, որտեղ իշխանությունն ավելի մեծ է, քան պաշտոնը, իսկ պաշտոնը՝ ավելի անձնական, քան պետությունը։

Դիկտատորական այս մտածողությունն ունի մեկ հիմնական բնութագիր․

նա չի հանդուրժում տարածքներ, որտեղ իր ազդեցությունը չի գործում։

Քաղաքական դաշտը, մեդիան, իրավական համակարգը, բանակը՝ բոլորը վերահսկելի են։

Մնում է միայն մի ուժ, որը չի ենթարկվում՝ ՀԱԵ-ն իր հոգևոր հեղինակությամբ։

Եվ այդ ժամանակ առաջանում է այս հյութեղ գաղափարը․«Եթե ես կարողանամ փոխել նույնիսկ եկեղեցին, ես կդառնամ ամբողջական իշխանություն»։

Սա է հենց դիկտատոր լինելու ազարտը, ոչ թե պետական ծրագրերը։

Բայց պատմությունը միշտ ունի նույն նախազգուշացումը․բոլոր դիկտատորները, որոնք փորձել են մտնել սրբության տարածք բռնությամբ, կա՛մ կործանվել են, կա՛մ այրվել են պատմության մեջ՝ որպես խայտառակություն։

Քաղաքական իշխանությունը կարող է նվաճել երկիրը,բայց երբ փորձում է նվաճել հավատը՝ կորցնում է երկուսն էլ։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 65

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մեզ համար լավագույն լուծումը կլինի Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի համատեղ շահերի տարածք դառնալը

Մեզ համար լավագույն լուծումը կլինի Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի համատեղ շահերի տարածք դառնալը

Մեր ներկա կյանքում ամենից շատ արծարծվող հարցերից մեկն այն է, թե ուժային աշխարհում և ուրիշների շահ-ուժային դաշտում մենք ինչքանո՞վ կարող ենք ազդել մեր ճակատագրի ու մեզ հետ կատարվող ամեն ինչի վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձյունը թեև կտրվել էր վաղուց, բայց կինը շարունակում էր ճերմակել
Ձյունը թեև կտրվել էր վաղուց, բայց կինը շարունակում էր ճերմակել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.