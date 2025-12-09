Ձեր որոնումները վարձատրված են
08.12.2025 | 21:59
Տեր, բոլոր մարդիկ Քեզ են փնտրում:
Իրոք, բոլոր մարդիկ Ինձ են փնտրում. միայն թե բոլորը չէ, որ գիտեն` ինչ են ուզում: Նրանք փնտրում են, բայց անբավարար ու դժգոհ են. և այդպես կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հասկացել, որ իրենց փնտրածը Ես եմ:
Ձեր ամենամեծ ուրախությունը կգա այն ժամանակ, երբ կարողանաք ձեր կյանքով, ձեր տառապանքով, խոսքով ու սիրով փնտրողներին ապացուցել, որ իրենց տանջալի որոնումները կավարտվեն միայն այն ժամանակ, երբ տեսնեն Ինձ:
Օգտվեք Իմ օրինակից:
Հոգիներ փրկելու գործը` մեծագույն գործը, ձեզ թողեցի, որպեսզի հաղորդակցություն ունենաք Հորս հետ:
Ես գիտեի, որ մարդիկ չէին խուժելու Իմ թագավորությունը, և որ ոչ թե ամբոխի աղաղակը, այլ թույլ ու մեղմ ձայնը միայն պիտի համոզեր մարդկանց, որ Ես Աստծո Որդին եմ:
Ինչո՞ւ բազմություններով շրջապատվել զուր տեղը, երբ այդ շատերը առանձնապես չեն ցանկանում սովորել Ինձնից ու հետևել Ինձ: Հետևեք Քրիստոսին, աղոթքի համար հանգիստ ու լուռ վայրերը ընտրեք:
