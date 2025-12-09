Այն, ինչ փորձում է անել Փաշինյանը, բնորոշ է հետամնաց երկրներին

Մի շատ կարևոր նրբություն․ հիմնովին սխալ է Փաշինյանի կողմից Հայաստանում հաստատվող մենիշխանությունը կամ ավտորիտարիզմը անվանել «միապետություն»։
Միապետությունը ավանդական կամ ժառանգական լեգիտիմության վրա հիմնված արժեքահեն կառավարման համակարգ է, որը դրսևորվում է որպես՝ բացարձակ միապետական, սահմանադրական միապետական համակարգ։
Ժամանակակից աշխարհի ամենաառաջադեմ երկրների ճնշող մեծամասնությունը, որտեղ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության տեսանկյունից, հանրային հաշվետվողականության, ավանդույթների, կառավարման համակարգի թափանցիկության և լիբերալացման տեսանկյունից ամենալավ վիճակն է, հենց սահմանադրական միապետություններ են՝ Մեծ Բրիտանիա, Նիդերլանդներ, Բելգիա, Մոնակո, Դանիա, Իսպանիա, Լյուքսեմբուրգ և այլն։
Իսկ այն, ինչ փորձում է անել Փաշինյանը, դա բնորոշ է հետամնաց երկրներին, որտեղ ավտոկրատը ստի, կեղծիքների և մանիպուլյատիվ գործիքների միջոցով վաստակում է լեգիտիմության որոշակի մակարդակ, գալիս է իշխանության և ներքին լեգիտիմությունը փոխում ռեպրեսիվ մեքենայի գործադրմամբ ներսում, խամաճիկային քաղաքականության վարում դրսում։ Սրա խորքային նպատակը ներքին լեգիտիմության դեֆիցիտը փոխհատուցել արտաքին լեգիտիմությամբ։
ՈՒստի՝ հետամնաց ավտորիտար համակարգի դեպքում տեղին չէ կիրառել «միապետական» տերմինը։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ