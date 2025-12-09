Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրոպայում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվները կբավականացնեն, որպեսզի ևս մի քանի տարի «ուկրաինացիներին փամփուշտների պես ծախսեն»՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Եթե ռուսաստանյան ակտիվները բռնագրավվեն, դրա համար պատասխանատվություն կկրեն ինչպես կոնկրետ մարդիկ, այնպես էլ՝ ամբողջական երկրներ», հավելել է Պեսկովը։               
 
Նորություններ » Այն, ինչ կատարվել է ու կատարվում է մեր երկրում, օրինաչափ է

Այն, ինչ կատարվել է ու կատարվում է մեր երկրում, օրինաչափ է

Այն, ինչ կատարվել է ու կատարվում է մեր երկրում, օրինաչափ է
09.12.2025 | 11:13

ՈՒ՞մ վրա էր մեր հույսը Ղարաբաղյան թնջուկը լուծելու հարցում:

Ռուսաստանի:

Իսկ Ռուսաստանը կարո՞ղ էր հայանպաաստ լուծում տալ հարցին:

Ո՛չ:

Որովհետև Ռուսաստանն ուներ իր տարածքում 40 Ղարաբաղ:

Միայնա՞կ էր այս հարցում ՌԴ -ն:

Ոչ, ՌԴ-ն գործում էր Ֆրանսիայի հետ դաշնակցած:

Սա գիտակցու՞մ էին ՀՀ ռազմա - քաղաքական ղեկավարները:

Գիտակցում էր Առաջին նախագահը, նաև այն 12 պաշտոնյաները, որոնք քաղաքացիական պատերազմի ռեալ հեռանկարի առաջ հրաժարական տվեցին:

Այնպես որ, օբյեկտիվ ռեալություն էր Արցախի կորուստը և մեր ներկա վիճակը:

Պետական հեղաշրջումից հետո, հեռացած նախագահը փորձե՞լ է ինչ -որ կերպ

շտկել ստեղծված վիճակը, մեղմել գալիք վտանգները:

Այո, այն էլ երկու անգամ:

Առաջինը ՝ մասնակցել է նախագահ Քոչարյանի ինաուգուրացիային:

Մասնակցելով այդ միջոցառմանը, միջազգային հանրությանը մեսիջ էր ուղարկում,

որ տեղի ունեցածը ամենևին հեղաշրջում չէ, այլ իշխանության օրինական ժառանգում:

Ո՞րն էր այդ քայլի նպատակը:

Այն, որ Բաքու-Ջեյհան խողովակաշարն ու Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին անցնի Ղարաբաղի ու Հայաստանի տարածքով, որպես անվտանգության տնտեսական բաղադրիչ:

(չորս տարի սպասեցին Հայաստանի դրական արձագանքին, չեղավ...)։

Երկրորդ անգամ՝ 2015 թ, Սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ, զգուշացնող նամակ է ուղաարկում ՀՀ գործող նախագահին, առ այն, որ Ռուսաստանը երկարատև բացակայությունից հետո մտնելու է Սիրիա: ՈՒ կանգ չի առնելու ոչ մի բանի առաջ: Եվ առաջնահերթ լուծելու է իր թիկունքի ապահովությունը: Ղարաբաղի գլխին վտանգ է կախված: Առաջկտրուկ արա Ալիևին:

Պատասխանը եղավ քառօրյան:

Այն, ինչ կատարվել է ու կատարվում է մեր երկրում, օրինաչափ երևույթ է...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

.