Գործ ունենք ՀՀ սահմանադրականության դեմ ուղղված գործողությունների հետ

09.12.2025 | 11:48

Երբ Սահմանադրությունը ասում է, որ Եկեղեցին պետությունից անջատ է, տեսնես ի՞նչ նկատի ունի։

Եթե այն, ինչ կատարվում է Եկեղեցու նկատմամբ դա Եկեղեցու ներքին գործերին խառնվել չի, ապա ո՞րն է խառնվելը։

Սա իսկապես շատ լուրջ հարց է, որովհետև մենք առերևույթ գործ ունենք ՀՀ սահմանադրականության դեմ ուղղված գործողությունների հետ։

ՀՀ Սահմանադրության 17 և 18 հոդվածներն հստակ սահմանում են Եկեղեցու և պետության հարաբերությունները։

Հոդված 17. Պետությունը և կրոնական կազմակերպությունները

1. Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը:

2. Կրոնական կազմակերպություններն անջատ են պետությունից:

Հոդված 18. Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցին

1. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում:

2. Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

