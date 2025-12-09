Երբ Սահմանադրությունը ասում է, որ Եկեղեցին պետությունից անջատ է, տեսնես ի՞նչ նկատի ունի։
Եթե այն, ինչ կատարվում է Եկեղեցու նկատմամբ դա Եկեղեցու ներքին գործերին խառնվել չի, ապա ո՞րն է խառնվելը։
Սա իսկապես շատ լուրջ հարց է, որովհետև մենք առերևույթ գործ ունենք ՀՀ սահմանադրականության դեմ ուղղված գործողությունների հետ։
ՀՀ Սահմանադրության 17 և 18 հոդվածներն հստակ սահմանում են Եկեղեցու և պետության հարաբերությունները։
Հոդված 17. Պետությունը և կրոնական կազմակերպությունները
1. Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը:
2. Կրոնական կազմակերպություններն անջատ են պետությունից:
Հոդված 18. Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցին
1. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում:
2. Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ