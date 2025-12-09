Գեբելսյան պրոպագանդայի և կոմունիստական տոտալիտարիզմի տրամաբանությունը՝ օպոնենտներին լռեցնել դասակարգային թշնամի բնորոշելով

Հիշե‘ք, միշտ զգուշացեք նրանցից, ովքեր ամենաշատն ու ամենաբարձրն են գոռում գործակալների ու լրտեսների մասին:
Հասարակայնության ամենաանբարեհույս և ամենակասկածելի էլեմենտը հենց այդ մարդիկ են։
Ընդհանրապես` գործակալ կամ լրտես լինելը նույնն է, ինչ հայրենիքի նկատմամբ դավաճանությունը, որը առանձնապես ծանր քրեական հանցագործություն է։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր տեղյակ են որևէ մարդու կողմից պետական դավաճանության դեպքի մասին և դրա մասին չեն հայտնում համապատասխան իրավապահ մարմիններին, նշանակում է նրանք պարտակում են առանձնապես ծանր հանցագործություն։
Բայց, վերադառնալով սկզբի մտքին, ես պնդում եմ, որ հասարակության մեջ ամենաանբարեհույս, ամենակասկածելին հենց այն մարդիկ են, ովքեր առավոտից երեկո օպոնենտներին մեղադրում են գործակալ կամ լրտես լինելու մեջ։ Դե իսկ իշխանությունների կողմից գեներացվող այս նարատիվը լիովին տեղավորվում է գեբելսյան պրոպագանդայի և կոմունիստական տոտալիտարիզմի տրամաբանության մեջ` օպոնենտներին լռեցնել դասակարգային թշնամի բնորոշելով։
Ա՜խ այս քաղաքականությունը...
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ