Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.12.2025
 
Եվրոպայում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվները կբավականացնեն, որպեսզի ևս մի քանի տարի «ուկրաինացիներին փամփուշտների պես ծախսեն»՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Եթե ռուսաստանյան ակտիվները բռնագրավվեն, դրա համար պատասխանատվություն կկրեն ինչպես կոնկրետ մարդիկ, այնպես էլ՝ ամբողջական երկրներ», հավելել է Պեսկովը։               
 
Նորություններ » Գեբելսյան պրոպագանդայի և կոմունիստական տոտալիտարիզմի տրամաբանությունը՝ օպոնենտներին լռեցնել դասակարգային թշնամի բնորոշելով

Գեբելսյան պրոպագանդայի և կոմունիստական տոտալիտարիզմի տրամաբանությունը՝ օպոնենտներին լռեցնել դասակարգային թշնամի բնորոշելով

Գեբելսյան պրոպագանդայի և կոմունիստական տոտալիտարիզմի տրամաբանությունը՝ օպոնենտներին լռեցնել դասակարգային թշնամի բնորոշելով
09.12.2025 | 12:15

Հիշե‘ք, միշտ զգուշացեք նրանցից, ովքեր ամենաշատն ու ամենաբարձրն են գոռում գործակալների ու լրտեսների մասին:

Հասարակայնության ամենաանբարեհույս և ամենակասկածելի էլեմենտը հենց այդ մարդիկ են։

Ընդհանրապես` գործակալ կամ լրտես լինելը նույնն է, ինչ հայրենիքի նկատմամբ դավաճանությունը, որը առանձնապես ծանր քրեական հանցագործություն է։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր տեղյակ են որևէ մարդու կողմից պետական դավաճանության դեպքի մասին և դրա մասին չեն հայտնում համապատասխան իրավապահ մարմիններին, նշանակում է նրանք պարտակում են առանձնապես ծանր հանցագործություն։

Բայց, վերադառնալով սկզբի մտքին, ես պնդում եմ, որ հասարակության մեջ ամենաանբարեհույս, ամենակասկածելին հենց այն մարդիկ են, ովքեր առավոտից երեկո օպոնենտներին մեղադրում են գործակալ կամ լրտես լինելու մեջ։ Դե իսկ իշխանությունների կողմից գեներացվող այս նարատիվը լիովին տեղավորվում է գեբելսյան պրոպագանդայի և կոմունիստական տոտալիտարիզմի տրամաբանության մեջ` օպոնենտներին լռեցնել դասակարգային թշնամի բնորոշելով։

Ա՜խ այս քաղաքականությունը...

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 99

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Մեզ համար լավագույն լուծումը կլինի Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի համատեղ շահերի տարածք դառնալը

Մեզ համար լավագույն լուծումը կլինի Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի համատեղ շահերի տարածք դառնալը

Մեր ներկա կյանքում ամենից շատ արծարծվող հարցերից մեկն այն է, թե ուժային աշխարհում և ուրիշների շահ-ուժային դաշտում մենք ինչքանո՞վ կարող ենք ազդել մեր ճակատագրի ու մեզ հետ կատարվող ամեն ինչի վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Պատմություն՝ երբ աղոթքը դարձավ կամուրջ
Պատմություն՝ երբ աղոթքը դարձավ կամուրջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.