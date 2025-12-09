Նիկոլ Փաշինյանի թուրքական օրակարգը

44-օրյա պատերազմից առաջ հայ ժողովրդին հավաստիացնում էին, որ պատերազմ չի լինի: Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Մակունցը փափուկ բարձ էր դնում հայ ժողովրդի գլխի տակ՝ հայտարարելով, որ եթե պատերազմ լինի, ապա Թուրքիան չի միջամտի դրան:
Պատերազմը եղավ: Թուրքիան միջամտեց:
Հիմա էլ են խոսում կեղծ խաղաղության օրակարգից: Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից ու հուդայական խմբակի անդամ «հոգևորական» Վազգենն է գովերգում Թուրքիային ու հավաստիացնում, որ այդ երկիրը շատ դրական է տրամադրված հայերի հանդեպ: Այսինքն՝ Մակունցի պես փափուկ բարձ է դնում:
Այս ընթացքում Թուրքիան մեզ է ներկայացնում իր նախապայմանները, որոնց մեջ ավելացել է Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կազմաքանդման պահանջը: Զուգահեռաբար Ալիևը խոսում է «Արևմտյան Ադրբեջանից» ու ադրբեջանցիներին խոստանում, որ հարյուր հազարավոր հայերի բնակեցնելու է «Արևմտյան Ադրբեջանում»:
Անդրանիկ Թևանյան