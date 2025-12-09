Վրաստանը, ի տարբերություն Հայաստանի, չեն ղեկավարում «7 տարի առաջին դասարանում մնացածները»

2026 թվականից Վրաստանի պետական բուհերում կրթությունն անվճար կլինի։ Վրաստանում անվճար են նաև նախադպրոցական հաստատությունները և հանրակրթական դպրոցները: Իսկ Հայաստանում բուհական կրթության մակարդակլը շարունակում է ցած գլորվել, շատ բուհեր պատրաստ են փողոցից մարդ բռնել-բերել բուհ, միայն թե նա ուսման վարձը վճարի։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հանրությանը խաբում, պետական բյուջեի փողերը մսխում է «ակադեմիական քաղաքի» բլեֆով։ Ինչպես ֆուտբոլում, զբոսաշրջության և այլ բնագավառներում, կրթության ոլորտում ևս վրացիներից հետ ենք մնում, որովհետև Վրաստանը, ի տարբերություն Հայաստանի, չեն ղեկավարում, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, «7 տարի առաջին դասարանում մնացածները»։
Ոսկան Սարգսյան