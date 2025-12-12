Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Զուգահեռ իրականության մեջ մեր պետության դեմ մշակվում են ամենավտանգավոր զավթողական ծրագրեր

09.12.2025 | 16:25

Ամենաբարդ «հոգևոր փակուղու» մեջ հայտնված գերագույն գլխավոր «ստատուսագիրը» իր ամեն հերթական քայլով ու գրառումով ապացուցում է, որ իր նպատակը եկեղեցին կազմաքանդելն է, փաստացի անգլուխ թողնելը։ Դաշտ են նետվում ամենաանհեթեթ, անիմաստ մտքերը, հանրային դաշտը նորովի է փոթորկվում այս հակապետական ու հակաեկեղեցական օրակարգերով, պետությունը թե՛ ներսից, թե՛ դրսից միայն վնաս է կրում այս ամենի հետևանքով։ Զուտ հիշեցնեմ, որ «ստատուսագիրը» դեռևս հուլիսի 23-ի իր գրառումով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին առաջարկում էր փոխարինել «որևէ ամունացյալ բարեվարք քահանա»-յով, այնուհետև նախատեսում էր եկեղեցին և հոգևորականությանը գցել «Կանոնագիրք Հայոց»-ի տեքստի շուրջ երկարատև, անսպառ և անօգուտ սխոլաստիկական վեճերի մեջ և ապա միայն նախատեսում էր կաթողիկոսական ընտրություններ։

Հիմա այլ ծրագիր է մոգոնել։ Դրանք քննարկելու իմաստ չկա, դրանց գնահատականը մեկն է՝ թողնել Հայ առաքելական եկեղեցին առանց Կաթողիկոսի։ Վերջ, սա է նպատակը։ Բոլոր այն ուրացողները, որոնց թվում է, թե իրենք «ստատուսագրի» սրտի Կաթողիկոսի թեկնածուն են, չարաչար սխալվում են ու բացարձակ չեն ճանաչում, թե ում հետ գործ ունեն։ Սովորեք մի քիչ հեռուն նայել, հասկանալ՝ դուք միայն գործիք եք Հայ առաքելական եկեղեցու կազմաքանդման ճանապարհին։ Դադարեք լինել այդպիսին, այս եկեղեցին շատ կարևոր դեր ունի մեր ինքնության մեջ. եկեղեցին կայուն է իր գաղափարով, պատմությամբ, կանոնական կարգով, հայրապետական կարգով, իր արմատով ու իր հավատարիմ, նվիրյալ հոգևորականներով:

Հ․Գ․ Արդեն 8 ամիս մեր հանրային դաշտը զբաղված է այս վտանգավոր քննարկումներով, իսկ զուգահեռ իրականության մեջ մեր պետության դեմ մշակվում են ամենավտանգավոր զավթողական ծրագրեր՝ մնալով լիովին անարձագանք և չկանխված:

Տաթևիկ Հայրապետյան

Մեկնաբանություններ

Ասում են...

