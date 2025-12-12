Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Հանգստի ժամը

09.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 10
Կարող է և այնպես լինել, որ Ես ձեզ ոչինչ չհայտնեմ, ոչ մի հրահանգ կամ առաջադրանք չտամ, բայց այդ ժամանակ իմացեք, որ ձեր ճանապարհը մաքուր է և ձեր անելիքը` հստակ: Այսինքն` ապրեք մի հանդարտ առաջընթաց, երբ սկսում եք ամեն օր է՛լ ավելի լավ ճանաչել ինձ:
Այս գիտակցումը կգա, երբ Ինձ նվիրված խաղաղ ու հանգիստ նստեք Իմ առջև ու սպասեք: Իմանալով, որ Ինձ հետ այդ սպասելը միայն կարող է բերել խաղաղություն և հանգստություն:
Միայն իրար սիրող ու հասկացող բարեկամները կարող են լուռ սպասել մեկը մյուսի ներկայությանը:
Կարող է նաև այնպես լինել, որ Ես մեր բարեկամությունը հաստատեմ այն ժամանակ, երբ դուք խաղաղ ու լուռ Ինձ եք սպասում, իսկ Ես ահա հանգստանում եմ ձեզ հետ` վստահ ձեր սիրուն ու հասկացողությանը:
ՈՒրեմն սպասեք, սիրեք և ուրախացեք:
Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Երևանի առաջին տոնածառը
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
