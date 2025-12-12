Հանգստի ժամը
09.12.2025 | 21:59
Կարող է և այնպես լինել, որ Ես ձեզ ոչինչ չհայտնեմ, ոչ մի հրահանգ կամ առաջադրանք չտամ, բայց այդ ժամանակ իմացեք, որ ձեր ճանապարհը մաքուր է և ձեր անելիքը` հստակ: Այսինքն` ապրեք մի հանդարտ առաջընթաց, երբ սկսում եք ամեն օր է՛լ ավելի լավ ճանաչել ինձ:
Այս գիտակցումը կգա, երբ Ինձ նվիրված խաղաղ ու հանգիստ նստեք Իմ առջև ու սպասեք: Իմանալով, որ Ինձ հետ այդ սպասելը միայն կարող է բերել խաղաղություն և հանգստություն:
Միայն իրար սիրող ու հասկացող բարեկամները կարող են լուռ սպասել մեկը մյուսի ներկայությանը:
Կարող է նաև այնպես լինել, որ Ես մեր բարեկամությունը հաստատեմ այն ժամանակ, երբ դուք խաղաղ ու լուռ Ինձ եք սպասում, իսկ Ես ահա հանգստանում եմ ձեզ հետ` վստահ ձեր սիրուն ու հասկացողությանը:
ՈՒրեմն սպասեք, սիրեք և ուրախացեք:
Մեկնաբանություններ