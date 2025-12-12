Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նույնն եմ մաղթում ԱՄՆ–ին, եթե նրանց համար ՀՀ իշխանությունների վարքագիծը համարձակ ու ստեղծարար դիվանագիտություն է

10.12.2025 | 10:53

Հայաստանում՝ Ամերիկայի առևտրի պալատում, ԱՄՆ քաղաքականության առաջնահերթությունների և գործարար համայնքի հետ գործակցության նոր հնարավորությունների մասին ելույթ ունենալով, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը, իհարկե շատ այլ հետաքրքիր բաներ ասաց, բայց ինձ ամենաշատը զավեշտալի թվաց այն միտքը, թե Փաշինյանի և Ալիևի «Համարձակ ու ստեղծարար դիվանագիտության շնորհիվ կողմերի վարչակազմերը հաջողության են հասել այնպիսի մարտահրավերների կարգավորման հարցում, որոնք տասնամյակներ շարունակ կանխել են առաջընթացը»։

Հարգելի դեսպանը կարծես իսկապես ձեռք է առնում մեզ, թշնամու կամքին լիակատար ենթարկումը անվանելով «Համարձակ ու ստեղծարար դիվանագիտություն»։

Մնում է այդպիսի դիվանագիտություն մաղթել նաև ԱՄՆ–ին, եթե իսկապես նրանց համար Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը համարձակ ու ստեղծարար դիվանագիտություն է։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Չնայած բոլորս գիտենք, թե նա ինչ նկատի ունի դիվանագիտական լեզվից թարգմանաբար․․

