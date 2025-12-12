Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Նոր աշխարհակարգը ձևավորվելու է ուկրաինական պատերազմի ավարտական արդյունքների հիման վրա

Նոր աշխարհակարգը ձևավորվելու է ուկրաինական պատերազմի ավարտական արդյունքների հիման վրա

Նոր աշխարհակարգը ձևավորվելու է ուկրաինական պատերազմի ավարտական արդյունքների հիման վրա
10.12.2025 | 12:36

Ինչու՞ եմ հաճախակի գրառումներ անում ուկրաինական պատերազմի մասին: Պատճառն այն է, որ նոր աշխարհակարգը ձևավորվելու է միմիայն այս պատերազմի ավարտական արդյունքների հիման վրա: Որովհետև նոր աշխարհակարգում նոր գծված բաժանարար գծերով է պայմանավորված նաև Հայաստանի և նրան հարող տարածաշրջանի ապագան և զարգացման հնարավորությունները: Այսօրվա մտորումներից ցանկանում եմ կիսվել Պուտին-Զելենսկի հանդիպման հնարավորության մասին իմ կանխատեսումներով: Մի բան ակնհայտ է, որ պատերազմի ավարտը կլինի այս հանդիպման արդյունքում կնքված փասթաթուղթը: Սրան հաջորդում է մյուս իրողությունը: Այդ հանդիպումը նույնիսկ տեսականորեն պատկերացնելը շատ դժվար է: Պուտինը չի ընդունում Զելենսկու լեգիտիմությունը, վերջինս էլ Կրեմլի առաջնորդին ներկայացնում է որպես բռնապետ և մարդատյաց: Ուկրաինայի սահմանադրությունը չի նախատեսում տարածքային-սահմանային փոփոխություններ, իսկ Ռուսաստանը արդեն ընդունել է իր տարածքներին Ղրիմի և Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների, Խերսոնի և Զապորոժիեի մարզերի միացման օրենքները: Ցանկացած միջազգային իրավական ակտի կնքումը Պուտինի հետ կործանարար է լինելու Զելենսկու համար: Եթե իշխանափոխության սցենարը Կիևում գործի դրվի, ապա նոր նախագահական ընտրություններն ու սահմանադրության փոփոխության հանրաքվեն կարող են մի կես տարի ժամանակ խլել: Այդ ընթացքում ռազճակատի փլուզումը ավելի հավանական է դառնում, և բացառված չէ Խարկովի, Օդեսայի և Դնեպրոպետրովսկի անկումը: Թրամփի շտապողականությունը պայմանավորված է հենց այս հանգամանքով, որովհետև Ուկրաինային Սև ծովից կտրելը Ռուսաստանին կդարձնի սևծովյան տարածաշրջանի հեգեմոնը, որն էլ իր հերթին խիստ անցանկալի է Արևմուտքի համար: Թրամփ-Պուտին պլաններին կոշտ հակադարձում է Սթարմեր-Մակրոն-Մերց եռյակը, իսկ Զելենսկին մնացել է մեջտեղում և անելանելի կացության մեջ: Փաստացի՝ ժամանակն աշխատում է հօգուտ Ռուսաստանի, որն անընդհատ ընդլայնում է գրաված տարածքները և ոչ մի զիջման չի գնում տարածքային հարցում: Պարզ տրամաբանությունը հուշում է Կիևում ժամանակավոր կառավարության կազմման անհրաժեշտությունը և Թրամփի հետ համագործակցության հրամայականը: Հակառակ դեպքում, կորուստները կարող են ավելին լինել:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 640

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.