ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Ամբողջ 7 տարի մենք սրբապղծություն ենք ապրում և վերապրում

10.12.2025 | 14:11

18-ին պետականապղծություն տեղի ունեցավ:

20-ին հայրենապղծություն տեղի ունեցավ:

20-ից 25՝ ազգապղծություն:

Այսօր անցնում ենք հավատապղծության շրջանով:

Բոլորը սրբություններ են՝ պետությունն այդ թվում: Մեծ հաշվով, ամբողջ 7 տարի մենք սրբապղծություն ենք ապրում և վերապրում: Գիտակիցների համար սա ծանրագույն հոգեբանական բեռ է, ինչն էլ ժամանակի ընթացքում տրանսֆորմացվում է ամենատարբեր հիվանդությունների (ինչի մասին գերազանց գիտեն այս ամենի հեղինակները):

Ու հիշեք՝ այս ամենի միջով ստիպված էինք և ստիպված ենք անցնել միայն նրա համար, որ թշնամական դրածոները մնան իշխանության, իսկ նրանց Հայոց գահը նվիրած հանցագործները մնան անպատիժ:

Մեկ անգամ ևս մտածեք՝ ում հետ եք պայքարում և ինչի դեմ:

Էլիզա Առաքելյան

