Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Հզորների ազդեցության զոնաների որոշումն իր անմիջական ազդեցությունը կունենա մյուսների ճակատագրի վրա

Հզորների ազդեցության զոնաների որոշումն իր անմիջական ազդեցությունը կունենա մյուսների ճակատագրի վրա

Հզորների ազդեցության զոնաների որոշումն իր անմիջական ազդեցությունը կունենա մյուսների ճակատագրի վրա
10.12.2025 | 16:04

Ինչպես աշխարհի ճակատագրում վճռական դեր ունեցան ԽՍՀՄ-ի կոլապսը, Չինաստանի վերելքը, ԱՄՆ-ի գլխավորած ուժային միաբևեռությունն ու դրանց տրամաբանական հետևանք ուկրաինական պատերազմը, նույնքան վճառական դեր ունի նաև Թրամփի նախագահ դառնալը, որի դերն ու նշանակությունը աստիճանաբար երևում է ավելի հստակորեն։

Իրատեսորեն գնահատելով ուժերի դասավորության ներկա վիճակը աշխարհում ու դրանց դինամիկան և համոզվելով, որ աշխարհը անխուսափելիորեն գնում է դեպի ուժային բազմաբևեռություն, նա, համաձայն «Ամերիկան ամենից առաջ» նշանաբանի, որոշ ոչ այնքան հաջող փնտրտուքներից ու միջանկյալ որոշումներից հետո, եկավ աշխարհում ամեն ինչ գլխիվայր շրջող գլոբալ բնույթի որոշումների, որոնց արտահայտությունն է վերջերս ընդունված ԱՄՆ-ի անվտանգության մարտավարությունը։

Եթե աշխարհը անխուսափելիորեն գնում է դեպի ուժային բազմաբևեռություն, ապա նման աշխարհի կայունության առաջին պայմանը նրա հզորագույն ուժերի միջև հավասարակշռությունն է կամ նրանց պոտենցիալ շահերի ու կորուստների միջև ուժային կոմպրոմիսը։

Մի կոմպրոմիս, որի նպատակը, առաջին հերթին, հզորների ազդեցության զոնաների որոշումն է, որն էլ իր անմիջական ազդեցությունը կունենա մնացածների ճակատագրի վրա՝ հզոր սուբյեկտների ձեռքին նրանց, ըստ էության, դարձնելով օբյեկտներ։

Ասվածի ապացույցն էլ այն փաստն է, որ այս ուղղությամբ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի գործողություններին որևէ մեկը խառնվել չի կարողանում, և այս ուղղությամբ միակ բացառությունը Հնդկաստանն է, որը փորձում է ինչ-որ չափով մասնակից լինել այդ պրոցեսին։

Դրա հետ կապված մյուս հատկանշական փաստերից մեկն էլ այն է, որ անգամ ԵՄ-ը, իր հսկայական տարածքով, 450 միլիոն բնակչությամբ, 19,4 տրիլիոն ՀՆԱ-յով (2024 թվի տվյալներով) և աշխարհի էկոնոմիկայում ունեցած իր 18,29 տոկոսով, նույնպես պրակտիկորեն չի մասնակցում աշխարհի վերաբաժանման պրոցեսին, մի բան, որը նույնիսկ կասկածի տակ է դնում այդ միության հետագա գոյությունը։

Եվ այդ կասկածները կապված են, մի կողմից, նրա արդյունաբերության անկման, իր երկրների միջև պառակտվածության ու նրանց շահերի աճող հակասությունների հետ և, մյուս կողմից էլ, պայմանավորված են հզորների հետ ունեցած նրա սկզբունքային բնույթի հակասություններով։

Եվ այստեղ շատ էական է դառնում ԵՄ-ի ռազմաքաղաքական թուլությունը, որը նոր պայմաններում առանց պաշտպանի է թողնում իր ահռելի հարստություններն ու քաղաքակրթական արժեքները։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 888

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.