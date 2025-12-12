Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » 301 թվականին մենք միացել ենք նոր ձևավորվող առաջադեմ աշխարհին և եղել ենք առաջադեմների ավանգարդում

301 թվականին մենք միացել ենք նոր ձևավորվող առաջադեմ աշխարհին և եղել ենք առաջադեմների ավանգարդում

301 թվականին մենք միացել ենք նոր ձևավորվող առաջադեմ աշխարհին և եղել ենք առաջադեմների ավանգարդում
10.12.2025 | 18:06

Քրիստոնեությունը առաջին հերթին քաղաքակրթական կատեգորիա է և նոր միայն՝ կրոնական։

Հեթանոսությունը, իր հերթին, իրենից ներկայացնում էր անտիկ քաղաքակրթական կոնստրուկտ և նոր հետո՝ կրոնական ուղղվածություն։ Բայց հեթանոսությունը, որպես քաղաքակրթություն, հասել էր իր տրամաբանական սահմանին, և բազմաաստվածային համակարգը բնականորեն անցում էր կատարում միաաստվածայինի։

Այս առումով, 301 թվականին մեր կողմից քրիստոնեության ընդունումը ոչ թե պարզապես հանգամանքների դասավորություն էր, այլ բնական օրինաչափություն։ Պատահականություն չէ նաև, որ առաջադեմ ազգերի հիմնական մասը քրիստոնյա է. կարելի է ասել՝ ժամանակակից աշխարհը կառուցել են հենց քրիստոնյաները։

301 թվականին մենք, առաջին հերթին, միացել ենք նոր ձևավորվող առաջադեմ աշխարհին և եղել ենք առաջադեմների ավանգարդում։

Վահրամ Մարտիրոսյան

Դիտվել է՝ 708

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.