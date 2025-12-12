Արևածագի նվերը
10.12.2025 | 21:59
Նրանց, ում կյանքը լի է հոգսերով ու մաքառումներով, ովքեր ձեր երկուսի պես զգացել են ապրելու ողբերգությունը, որոնց սիրտը ցավել ու տառապել է Իմ խեղճ աշխարհի համար, Ես տալիս եմ Իմ այն խաղաղությունն ու ուրախությունը, որ նորոգելով երկրորդ գարուն ու երիտասարդություն է պարգևում այն տարիների փոխարեն, որ նրանք զոհաբերել են Իմ և Իմ աշխարհի համար:
Յուրաքանչյուր բացվող օր ընդունեք Ինձնից` իբրև արևածագի չքնաղ նվեր:
Ձերառօրյա պարզ պարտականությունները, երբ կատարեք Իմ զորությամբ ու սիրով, շուտով կտեսնեք ձեր ամենամեծ հույսերի իրականացումը:
Մեծամեծ բաներ ակնկալեք, կրկնում եմ, հուսացեք մեծամեծ բաներ:
