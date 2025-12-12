Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Նա Հենրիկ Մխիթարյանն է

Նա Հենրիկ Մխիթարյանն է

Նա Հենրիկ Մխիթարյանն է
11.12.2025 | 11:53

Նայեցի և լսեցի, աշխարհի ամենահայտնի ազգակցիս, մեծագույն Հայի` Հենրիկ Մխիթարյանի հարցազրույցը իր նորընծա գրքի առիթով և զգացի` հայրենիքից հեռու անգամ որքան Հայ, ինչքան Մարդ է նա և ինչքան Հայրենիքներ կան նրա ջերմ սրտում։ Հասկացա, թե ինչու՞ առկա իշխանավորները չեն սիրում նրան։ Դե ինչպես սրանք կսիրեն մի Մարդու` ով այդքան Հայ է և այդքան Հայրենասեր։

Հայրենասիրությունը ՔՊ֊ի օրոք դարձել է հեգնանքի միջոց։

Հայրենասիրությունը հիմա ուղեղի մորմոք է, մերժելի պատրանք։ Հայրենիքը ոչ սրտի մեջ է և ոչ էլ ուղեղում, այն լոկ պետություն է, թեկուզ և լինի աթոռաչափ մի տարածք, որն օրնիբուն տրորվում է կապիտուլյանտի հետույքի տակ։

Կգա՞ այն օրը, երբ Հայաստանը կունենա նույնքան հայրենասեր և նույնքան պետականամետ ղեկավար, ինչպիսին Հենրիկ Մխիթարյանն է։

Հենրիկը միայն ֆուտբոլ չէ, որ խաղում է. նա առայժմ վազում է ապագա հայրենիքի հետևից։

Կարծում եմ` վաղ թե ուշ նա կգտնի իր հանգրվանը` Ազատ, Անկախ, Արժանապատիվ Հայաստանը, Հաղթական Հայաստանը, առանց երկյուղի, որ այն կվերածվի թուրքական վիլայեթի։ Հենոն միայն ֆուտբոլ չէ, որ խաղում է և ոչ էլ խաղում է մեր բախտի հետ։

Հենոն այսօր հայ ազգի արժանավոր զավակն է, արժանապատիվ հայը, ով հեռու է քաղաքական խարդավանքներից։ Նա սիրում է իր Հայրենիքն այնքան, որին աներկբա կարելի է Հայրենիք վստահել։

Հեռու չէ այն օրը, երբ Հայրենիքը կլինի իրական Հայրենասերինը, Նվիրյալ Մարդունը...

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

