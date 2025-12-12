Բոլոր խելացի, կրթված, հայրենասեր հայերն իրենց պետք է տրամադրեն, որ առջևում ծանր, հոգեմաշ 6 ամիս է մեզ սպասվում: Մեզ պետք են պինդ առողջություն, երկաթե նյարդեր, անսպառ համբերություն և պայքարի մեծ կամք: Նաև` լավատեսություն ու համառություն, մեր ցանկությունները հստակ ձևակերպելու ունակություն ու դրանք ի կատար ածելու ճանապարհային քարտեզ:
6 ամիսը շատ ժամանակ չէ, բայց եթե ամեն մի կեղծ պատարագից, յուրաքանչյուր սադրիչ ստատուսից, ամեն լպիրշ լայվից ու հարցազրույցից հունից դուրս գանք, վեցամսյա այս մարաթոնը չենք կարողանա պատվով հաղթահարել:
Եվ այսպես ձեզ տրամադրեք, որ.
1. Կիրակի օրվա Գյումրու Յոթվերքի ասպատակությանը նմանվող տեսարաններ էլի են լինելու, գուցե ավելի վատերը, որովհետև սրանց ուղեղն ունակ է ամենասրբապիղծ տեսարաններ ծնելու և բեմականացնելու, ուստի եթե ուժայինների հետ բախումներից խուսափելով` ոչ մի հակընդդեմ ակցիա չենք կազմակերպում, գոնե պետք է կարողանանք խաղաղ հետևել այդ թատրոնին:
2. Արևմուտքից ՀՀ իշխանություններին աջակցության ցուցադրություններ էլի են լինելու` բազմամիլիոնանոց գրանտների, կնքվող նոր հուշագրերի, բարձրաստիճան այցելությունների տեսքով: Արևմուտքը նաև շարունակելու է Հայաստանում կատարվող ապօրինությունների վրա աչք փակել, որովհետև թքած ունի մեր երկրի վրա, նրան միայն Հայաստանի հակառուսական վարքագիծն է հետաքրքրում և այն, որ Հայաստանն իրենց տարածաշրջանային ծրագրերին խոչընդոտ չդառնա:
3. Ուրացումի, ճամբարափոխության, ընդդիմությունից` իշխանության գիրկը նետվելու, գրոշներով ծախվելու տեսարանների էլ ենք ականատես լինելու, դրանց էլ է պետք հանգիստ վերաբերվել:
4. Վերջապես` ընտրությունները մոտենալուն զուգահեռ մենք այս իշխանության խելագարության, հիստերիայի, անօրինական բազում քայլերի, ցինիզմի նորանոր դրսևորումների ականատես էլ կլինենք, հարկավոր է դրանց ըմբռնումով վերաբերվել, առնվազն արհամարհել և չկորցնել հոգեկան հավասարակշռությունը:
Արմինե ՕՀԱՆՅԱՆ
Հ․Գ.
Նկարում ՔՊ-ական մի պատգամավոր է, ով եթերում «ցուցմունք» է տալիս իր թիմի դեմ և պատմում, թե ինչպես է իշխանությունը` իրենց առաջնորդի գլխավորությամբ, խախտում Քրեական օրենսգիրքն ու Սահմանադրությունը: