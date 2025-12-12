Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
Հը՜, Արմինե Մելիքսեթյան, լա՞վ եք
11.12.2025 | 12:11

Սա Արմինե Մելիքսեթյանն է, ով կալանքի սանկցիա տվեց ու դատապարտեց առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող Միքայել սրբազանին՝ մերժելով տնային կալանքը, մերժելով նաեւ գրավը։

Հիշում եք չէ՞, օրերս Երեւանի կենտրոնում, ըստ Շամշյան․com-ի, Tesla-ի՝ ոչ սթափ վիճակում գտնվող, վարորդական վկայական չունեցող 29-ամյա աղջիկը դուրս էր եկել հանդիպակած ուղի, բախվել մեկ այլ մեքենայի, ինչի արդյունքում տեղում մահացել էր 25-ամյա երիտասարդ։

Tesla-ի վարորդը, ըստ նույն լրատվամիջոցի, Երեւանում հաշվառված 29-ամյա Գոհար Մանուկյանն էր, որին սկզբում քննիչը որոշել էր ձերբակալել ու կալանքի միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան, բայց Միքայել Սրբազանին կալանքի սանկցիա տված Արմինե Մելիքսեթյանն այս դեպքում կալանք չի կիրառել, այլ տվել է տնային կալանք ու 10 մլն դրամ գրավ։

Հիշեցնեմ՝ խայտառակ ոչ սթափ վիճակում գտնվող Գոհար Մանուկյանի պատճառով 25-ամյա երիտասարդ մահացավ։

Հը՜, Արմինե Մելիքսեթյան, լա՞վ եք։

Նաիրա ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ

