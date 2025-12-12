Խելքին աշեցեք

Փաշինյանը ոչ վաղ անցյալում կոկորդ էր պատռում, թե «Արևմտյան Ադրբեջանը» ՀՀ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների հետ կապ չունի, Ալիևը դրա մասին խոսում է իր ներքին լսարանի համար, գծում էր Հայաստանի արևելյան սահմանները Սյունիքով ու Տավուշով և այլն:
Երեկ էլ հանկարծ որոշել է «Արևմտյան Ադրբեջանը» «баш на баш» փոխանակել արցախցիների՝ Արցախ վերադառնալու հետ: Այսինքն, իրականություն էր այն, որ Ալիևի «Արևմտյան Ադրբեջանի» մասին հայտարարությունները բոլորովին էլ ներքին օգտագործման համար չէին, որ դրանք ուղիղ պահանջ էն Նիկոլ Փաշինյանին՝ Հայաստանում իշխանությունը պահելու դիմաց:
Ամեն սուտ մի օր բացահայտվում է, բայց անպատիժ թողնել չի կարելի: Մեր ժողովուրդը պարտավոր է հասկանալ և ընդունել ի գիտություն, որ Փաշինյանի ոչ մի արարք ու գործողություն չի բխում մեր համընդհանուր շահերից՝ անկախ նրանից, թե Հայաստանի որ շրջանում ենք ապրում, ինչ ապրուստ ունենք կամ ինչ կրթություն ենք ստացել:
Ալիևը հասկանում է, որ քանի Նիկոլը կա, արցախցիների վերադարձն իրատեսական չէ, բայց «Արևմտյան Ադրբեջանը» պահանջում է: Էլ ի՞նչը փոխանակի, եթե Նիկոլը պատրաստ է, իր իշխանությունը պահելու համար, մի քանի հարյուր հազար ադրբեջանցի բերել Հայաստան:
Էդուարդ Սարիբեկյան