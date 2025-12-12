Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Միացվել է ռեպրեսիվ մամլիչը

Միացվել է ռեպրեսիվ մամլիչը

Միացվել է ռեպրեսիվ մամլիչը
11.12.2025 | 15:04

Եվ ուրեմն, Փաշինյանը երեկ Գերմանիայում բացահայտ կերպով հավասարության նշան է դնում Արցախի հարցի և Ալիևի կողմից ներմուծված «Արևմտյան Ադրբեջան» եզրույթի միջև և հայտարարում, թե «եթե մենք ուզում ենք, որ ադրբեջանցիները չասեն «Արևմտյան Ադրբեջան», մենք էլ պիտի մոռանանք Արցախի հետ վերադարձի մասին»։

Մինչ այդ, նախօրեին Երևանում գտնվող Արցախի ներկայացուցչությունում լսումներ էին կազմակերպվել՝ կապված դեկտեմբերի 10-ի՝ Արցախի սահմանադրության օրվա հետ, որին մասնակցում էին Արցախի հարցով մտահոգ քաղաքական ուժեր և անհատներ։ Այս փաստը, թերևս, չէր կարող վրիպել ռեժիմի աչքից, և միանգամից միացվեց ռեպրեսիվ մամլիչը։

Որպեսզի ավելի հստակ և պարզորոշ հասկանաք հայաստանյան կոլաբորանտ կառավարիչների փոքրոգության ու ճղճիմության չափը, ասեմ, որ այս պահին քննիչների մի խումբ գտնվում է Արցախի ներկայացուցչությունում՝ առանց որևէ պարզաբանում ներկայացնելու, զբաղված է փնտրտուքներով։

Ըստ էության՝ Նիկոլի ադրբեջանցի «պարտնյորը» իր անհանգստությունն ու դիրքորոշումն է հայտնել երեկվա տեղի ունեցածի վերաբերյալ, իսկ վերջինիս հայաստանյան ներկայացուցիչն էլ անցել է գործի։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 476

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.