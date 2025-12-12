Հոգսերից ազատ
11.12.2025 | 21:59
Կատարյալ սերը դուրս է մղում վախը:
Սերն ու վախը չեն կարող միատեղ ապրել:
Իրենց բնույթով իսկ նրանք պարզապես անկարող են կողք կողքի գոյություն ունենալ:
Չարը ուժեղ է, և վախը չարի ամենահզոր ուժերից մեկն է: Հետևաբար, թույլ ու անհաստատ սերը կարող է շուտով արմատախիլ լինել վախի ազդեցությունից, մինչդեռ կատարյալ սերը, հաստատուն սերը հաղթող է դուրս գալիս ամեն դեպքում, և պարտության մատնված վախը հեռանում է շփոթահար:
Ահավասիկ Ես սեր եմ, որովհետև Աստված սեր է. և Ես ու Հայրը մեկ ենք: Նշանակում է` վախը վանելու և կատարյալ Սեր ձեռք բերելու համար հարկավոր է Ինձ ներս առնել ձեր կյանքի մեջ և էլ ավելի մոտենալ Ինձ: Դուք կարող եք հեռու վանել երկյուղը Իմ ներկայությամբ և Իմ անունով:
Ինչու՞ վախենալ ապագայից, երբ Հիսուս ձեզ հետ է լինելու:
Ինչու՞ վախենալ աղքատությունից` Հիսուս հոգալու է ձեր բոլոր կարիքները: Եվ այսօրինակ պատասխան կա ձեր յուրաքանչյուր վախի համար:
Չպետք է թույլ տալ, որ վախը ներս խուժի:
Խոսեք Ինձ հետ:
Մտածեք Իմ մասին:
Սիրեք Ինձ:
Այդժամ Իմ զորության գիտակցությունն այնքան ուժգին կհամակի ձեզ, որ այլևս ոչ մի վախ չի կարողանա տիրել ձեր մտքին:
Իմ Սիրո մեջ լինելով` զորավո՛ր եղեք:
