ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Հոգսերից ազատ

Հոգսերից ազատ
11.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 12
Կատարյալ սերը դուրս է մղում վախը:
Սերն ու վախը չեն կարող միատեղ ապրել:
Իրենց բնույթով իսկ նրանք պարզապես անկարող են կողք կողքի գոյություն ունենալ:
Չարը ուժեղ է, և վախը չարի ամենահզոր ուժերից մեկն է: Հետևաբար, թույլ ու անհաստատ սերը կարող է շուտով արմատախիլ լինել վախի ազդեցությունից, մինչդեռ կատարյալ սերը, հաստատուն սերը հաղթող է դուրս գալիս ամեն դեպքում, և պարտության մատնված վախը հեռանում է շփոթահար:
Ահավասիկ Ես սեր եմ, որովհետև Աստված սեր է. և Ես ու Հայրը մեկ ենք: Նշանակում է` վախը վանելու և կատարյալ Սեր ձեռք բերելու համար հարկավոր է Ինձ ներս առնել ձեր կյանքի մեջ և էլ ավելի մոտենալ Ինձ: Դուք կարող եք հեռու վանել երկյուղը Իմ ներկայությամբ և Իմ անունով:
Ինչու՞ վախենալ ապագայից, երբ Հիսուս ձեզ հետ է լինելու:
Ինչու՞ վախենալ աղքատությունից` Հիսուս հոգալու է ձեր բոլոր կարիքները: Եվ այսօրինակ պատասխան կա ձեր յուրաքանչյուր վախի համար:
Չպետք է թույլ տալ, որ վախը ներս խուժի:
Խոսեք Ինձ հետ:
Մտածեք Իմ մասին:
Սիրեք Ինձ:
Այդժամ Իմ զորության գիտակցությունն այնքան ուժգին կհամակի ձեզ, որ այլևս ոչ մի վախ չի կարողանա տիրել ձեր մտքին:
Իմ Սիրո մեջ լինելով` զորավո՛ր եղեք:
Դիտվել է՝ 342

